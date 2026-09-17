В ЕС серьезно изменят правила аренды: вот что это означает для украинцев

В ЕС в скором времени могут существенно измениться правила аренды – и это коснется определенного числа украинцев. В частности, мэры городов получат гораздо больше полномочий в отношении ограничений на регистрацию жилья на сервисах краткосрочной аренды.

Города, в которых, по мнению местного мэра, жилья недостаточно для жителей, смогут ограничивать количество квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду. Кроме того, они смогут запрещать покупку второй недвижимости, если она приобретается не для постоянного проживания, пишет Европейская комиссия.

Что именно изменит реформа?

Соответствующие изменения предусмотрены реформой рынка недвижимости. Ее должен запустить новый регламент Affordable Housing Act. Согласно ему, в зонах "жилищного стресса", где жилья недостаточно для местных жителей, количество объектов Airbnb смогут ограничивать. Под эти критерии в первую очередь попадают исторические кварталы городов, где стоимость жилья превышает годовой доход жителей в 8 раз.

Так Еврокомиссия хочет остановить вытеснение местных жителей туристами, а также освободить жилье на рынке недвижимости. Кроме того, это должно сбить спекулятивный рост цен на аренду.

Впрочем, в некоторых странах такая позиция уже встретила довольно резкое сопротивление. В частности, в Италии депутат от Либерально-демократической партии Луиджи Мараттин назвал инициативу возвращением к советским практикам. Он подчеркнул, что право мэров запрещать частные сделки перечеркнет принципы рыночной экономики.

А вот в правоцентристской партии "Вперед, Италия" заявили, что директивы ЕС планомерно ограничивают свободу граждан распоряжаться собственным имуществом. Между тем ассоциация местных отельеров Federalberghi поддержала предложение, а эксперт по вопросам иммиграции Антон Гросс считает, что это связано с желанием гостиничного бизнеса использовать муниципальные ограничения, чтобы устранить частных конкурентов с рынка аренды.



В Европе сократят количество жилья с краткосрочной арендой / Фото Pexels

Что новые ограничения будут означать для украинцев в Европе?

Жилищный кризис в Европе стал очень серьезным вызовом для многих украинцев с временной защитой, но регулирование аренды окажет прямое влияние на поиск жилья.

Прежде всего, новый регламент приведет к увеличению предложений по долгосрочной аренде – потому что краткосрочная аренда в некоторых районах может оказаться под запретом, многим арендодателям придется возвращать квартиры на рынок долгосрочного жилья. А снижение давления со стороны туристического сектора позволит также стабилизировать стоимость аренды даже в больших городах и сдержит скачки цен.

В то же время для украинцев, вынужденных срочно сменить регион проживания или только что прибывших в ЕС, найти недорогую квартиру посуточно через сервисы типа Airbnb станет сложнее и дороже, ведь количество предложений сократится.

Однако создание единых цифровых реестров арендодателей все же снизит риски мошенничества и неофициальной аренды.