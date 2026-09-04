Украинцам могут не ставить штамп в паспорт при выезде: что с этим делать

В настоящее время украинцам при выезде из страны штамп о пересечении границы больше не ставят автоматически. Впрочем, в некоторых случаях эта отметка в паспорте может понадобиться.

Штамп о выезде из Украины может пригодиться в качестве дополнительного подтверждения даты или факта выезда из Украины, особенно если в дальнейшем потребуется оформлять документы за рубежом, пишет Relocate.to.

Почему украинцам могут не ставить штамп автоматически?

Правила относительно штампов в паспорте содержатся в статье 12 Закона Украины "О пограничном контроле". И закон предусматривает, что такие отметки в паспорта не ставятся – за исключением случаев, когда гражданин лично обратится с такой просьбой.

Следовательно, для украинца отсутствие штампа в паспорте при прохождении паспортного контроля при выезде не означает, что произошла ошибка. По общему правилу такие отметки могут не ставить, если человек об этом не просит.

Зачем нужен штамп в паспорте?

Отметка – это не просто прихоть, а зачастую вполне практическая необходимость. Поэтому лучше заранее предупредить об этом пограничника при прохождении контроля. И точно не стоит рассчитывать, что сотрудник пограничной службы сам поймет желание пассажира получить штамп.

Несмотря на то, что для большинства поездок штамп в паспорте не требуется, в определенных ситуациях он служит дополнительным документальным подтверждением того, когда именно человек пересек украинскую границу.

Особенно важен он стал после того, как некоторые европейские страны начали ужесточать проверки в отношении части заявителей на временную защиту. Также позаботиться об отметке стоит людям, которые планируют после выезда оформлять миграционный статус или другие документы за рубежом и знают, что органы страны пребывания могут проверять дату или обстоятельства выезда из Украины.