Загранпаспорт могут по желанию получить все граждане Украины и для этого нужно собрать определенный пакет документов.

Загранпаспорт оформляется детям от рождения по состоянию на 4 года. А вот граждане от 16 лет могут получить его на 10 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дія.Безбарьерность.

Какие документы подать для получения загранпаспорта?

Прежде всего нужно знать, что можно иметь не более, чем два действительных загранпаспорта. За то, чтобы получить загранпаспорт, нужно заплатить 733, или 1085 гривен, если вам нужно оформить паспорт за 7 рабочих дней.

Вот какие документы нужно подать:

паспорт (для людей, младше 14 лет – свидетельство о рождении);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

заявление-анкета, что формируется на месте;

ранее выданные загранпаспорта, если таковые имеются. Также проездные документы ребенка – действительные и недействительные и те, что были выданы на другую фамилию;

в случае потери предыдущего паспорта – заявление об этом в произвольной форме;

в случае похищения предыдущего загранпаспорта в Украине – выписку из Единого реестра досудебных расследований – для этого нужно обратиться в полицию. Также понадобится заявление о потере паспорта в произвольной форме.

До 16 лет заявление заполнить должен кто-то из родителей или опекунов, а вот люди, старше 16, могут сделать это самостоятельно. При подаче документов на ребенка, старше 12 лет, он обязательно должен присутствовать для сканирования отпечатков пальцев.

Если ребенок младше, чем 12 лет, он может не приходить, но тогда родители должны предоставить фотографию в формате 10 х 15.

