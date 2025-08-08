Пассажиры Укрзализныци регулярно забывают в поездах что-то личное. За первые 7 месяцев 2025 года в вагонах оставили более 11 000 вещей.

Потерянные вещи варьировались от повседневных предметов, таких как ключи и кошельки, до различных неожиданных интересностей. О самых курьезных находках рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Какие интересные вещи забывают пассажиры в поездах УЗ?

С начала 2025 года компания зафиксировала всего 11 445 обращений о помощи в поиске потерянных вещей. Эта цифра является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом, когда количество подобных запросов было на 40% меньше.

После прибытия поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи – на месте ли ваши кусты и рассады, коты, удочки и шлемы,

– рекомендуют в УЗ.

Среди самых распространенных потерянных вещей, таких как наушники, ключи, документы, кошельки и сумки, пассажиры также теряли различные необычные вещи. Среди них – кошачий шлем, кусты черники, укулеле, деревянный меч и даже кошелек с фотографией Степана Бандеры.

Что делать в случае потери вещей?

Пресс-служба УЗ отметила доступность специальной формы для сообщения о потерянных вещах. Украинцам рекомендуют заполнять ее с особым вниманием к деталям, поскольку она не подлежит редактированию.

Вся предоставленная информация конфиденциальна и будет использована только для решения конкретного запроса. Призывают указывать как можно больше деталей, чтобы ускорить процесс поиска. Запросы обычно обрабатываются быстро, а ответы предоставляются пассажирам в течение суток по очереди.

