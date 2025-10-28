Три вещи, которые нормальны в Японии, но у украинцев вызывают шок

Япония – страна, где традиции, этикет и уважение к другим стоят на первом месте. Однако многие вещи, которые для японцев абсолютно привычны, для украинцев могут выглядеть странно или даже непонятно.

О 3 самых ярких примерах культурных различий рассказал пользователь тиктока с ником @sho_pilgrim, передает 24 Канал.

В Японии нельзя отказываться от еды

В японской культуре отказ от блюда – это не просто невежливость, а признак неуважения к хозяину. Если вам что-то предложили, придется попробовать в знак благодарности. Отказаться или оставить еду на тарелке считается оскорблением. Поэтому, даже если блюдо кажется непривычным, лучше попробовать хотя бы немного.

Японцы почти не звонят родным

В отличие от украинцев, которые часто общаются с родителями ежедневно, японцы могут не разговаривать с семьей месяцами. Для них это не свидетельствует о равнодушии – просто культура более сдержанная и ориентирована на личное пространство. Вместо звонков – короткие сообщения или редкие встречи на праздники.



Японцы редко звонят родным / Фото Africa Images

Есть начинают только тогда, когда всем подано

У японцев существует строгое правило этикета: ни один участник трапезы не начнет есть, пока блюда не принесут всем, особенно если за столом присутствуют старшие. Это проявление уважения и гармонии – важных принципов японской культуры. Только когда все готовы, можно произнести традиционное "иттадакимас" – благодарность за еду.

Какие еще странные для украинцев привычки есть у японцев: смотрите видео

Как пишет Japan Guide, японцы почти не разговаривают в транспорте, чтобы не мешать другим. Звонки в метро или автобусе – табу.

Какие вещи категорически не стоит делать в Японии?