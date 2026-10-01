Первая за 200 лет казнь женщины в Теннесси сорвалась: как женщина выжила после инъекции

50-летняя Криста Пайк подвергла пыткам и жестоко убила девушку более 30 лет назад – и в среду ее должны были казнить в штате Теннесси после длительных судебных разбирательств и апелляций. И несмотря на то, что женщине ввели смертельную инъекцию, она осталась жива.

Адвокаты Кристы Пайк сообщили, что женщину, содержавшуюся в камере смертников в Теннесси, доставили в больницу после неудачной попытки казни с помощью двух смертельных инъекций, пишет BBC.

Что известно о казни убийцы Кристы Пайк?

Адвокаты Пайк подали экстренное ходатайство о приостановлении казни осужденной убийцы. Они заявили, что женщина после введения смертельных инъекций потеряла сознание, но "у нее все еще бьется сердце, и она едва слышно дышит".

Один из адвокатов сообщил, что сейчас 50-летней Пайк оказывают жизненно важную помощь в больнице. Накануне ей ввели два шприца пентобарбитала – смертельной инъекции, с помощью которой должны были привести в исполнение смертную казнь.

Пайк была приговорена к смертной казни еще в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. Казнь женщины стала предметом судебного разбирательства в последнюю минуту – но оно завершилось тем, что Верховный суд США разрешил продолжить применение смертельной инъекции.

На момент совершения преступления Пайк было 18 лет. Она и ее тогдашний парень, Тадарил Шипп, избили, пытали и убили 19-летнюю девушку, с которой познакомились в лагере по подготовке к труду для проблемных подростков.

Мать Слеммер, Мэй Мартинес, была среди тех, кто хотел, чтобы казнь состоялась. Попытка этой казни состоялась в среду в Нэшвилле, в исправительном учреждении строгого режима "Ривербенд", примерно в 20:00 по местному времени.

Пайк ввели две дозы химического пентобарбитала, а штору в комнате для свидетелей дважды закрывали. В какой-то момент представителей СМИ попросили уйти. Во время казни посредством смертельной инъекции в Теннесси разрешается использовать дополнительный набор шприцев с препаратом на случай, если человек, которого должны казнить, выживет после первого набора. Впрочем, там не уточняется, что произойдет, если человек выживет и после второй инъекции.

Губернатор Теннесси Билл Ли уже распорядился провести "всестороннее независимое расследование, чтобы точно определить, что произошло".

Смертельное химическое вещество для инъекции, предусмотренное протоколом, всегда оказывалось эффективным, и протокол не допускает дополнительных процедур, кроме тех, что были проведены сегодня вечером. Криста Пайк была доставлена в медицинское учреждение за пределами территории,

– сообщила пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений Теннесси Доринда Картер.

Но это уже не первая попытка казни в штате Теннесси в 2026 году, которая пошла не по плану: казнь Тони Каррутерса, осужденного за похищение и убийство трех человек в 1994 году, отложили в мае после того, как персонал не смог найти вену для введения смертельного препарата.

Нам не нравится быть правыми, но опасения, высказанные г-жой Пайк, оказались верными: затрудненный доступ к вене, вздутые вены, испорченный пентобарбитал, отсутствие неотложной медицинской помощи, когда что-то неизбежно идет не так, и все это в соответствии с протоколом, который остается окутан тайной, – сообщила юридическая команда Пайк.

Она также подала экстренное ходатайство о приостановке казни и оказании медицинской помощи после неудачной смертельной инъекции. Однако на данный момент Верховный суд США отклонил это ходатайство.

В своем ходатайстве о помиловании Пайк отметила, что намеревалась избить Слеммер, а не убить ее, но не смогла "затормозить".

Я была психически больной 18-летней девушкой. Мне понадобилось много лет, чтобы осознать всю серьезность того, что я сделала. Еще больше – чтобы осознать, на сколько жизней я повлияла. Я забрала жизнь у чьего-то ребенка, сестры, друга. Мне сейчас противно думать, что я была способна совершить такое преступление,

– написала она.

Мать убитой Слеммер заявила на выходных, что десятилетиями ждала исполнения приговора Пайк. А группа людей помогла собрать средства для нее и ее мужа, чтобы они могли приехать из Флориды в Теннесси и стать свидетелями казни.