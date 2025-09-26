Опытные путешественники уже знают, что лето – это не всегда лучшее время для отпуска за границей. Ведь именно в это время есть риск столкнуться с наибольшими толпами и самыми высокими ценами на жилье.

Для людей, имеющих достаточно гибкий график, лучшее время для путешествий часто наступает не в пик сезона, а в более спокойные месяцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure.

В медленный сезон Италия может раскрыть свою совсем другую, непривычную для туристов неторопливую сущность. И знаковые места, например исторические памятники Рима, каналы Венеции и художественные галереи Флоренции становятся в разы доступнее для путешественников.

Когда лучше всего ехать в Италию?

Если вы мечтаете о том, чтобы прогуляться по руинам Помпеев без толп, посмотреть шедевры эпохи Возрождения во Флоренции и посетить римский Колизей без часовых очередей, лучше перенести желанный летний отпуск на другой сезон.

Оказывается, период с ноября по март – это лучшее время для спокойного отпуска в Италии, когда оживает настоящее очарование страны, а улицы наполнены не туристами, а местными жителями.

Зимой, в конце осени и в самом начале весны цены в премиальных отелях падают, поэтому можно найти отличные номера по значительно более низкой цене, чем в сезон. Кроме того, с меньшим количеством гостей персонал имеет больше времени для искреннего общения, и есть больше шансов получить лучший номер.

Медленный сезон Италии – это праздник "настоящей человеческой связи". Если хочется заглянуть в повседневную жизнь местных жителей и отдохнуть в неспешном, расслабленном темпе, тогда зимняя поездка может стать лучшим вариантом.



Зимняя поездка в Италию может быть отличным выбором / Фото Pexels

Кроме того, период с сентября по ноябрь – это время вина, оливкового масла и трюфелей, поэтому если одна из главных целей поездки – насладиться местной едой, тогда путешествие осенью может предложить немало преимуществ. А переменчивые осенние пейзажи и прохладные температуры создают идеальные условия для путешествия по сельской местности, пишет Lonely planet.

Зато период с декабря по март – это пик сезона в Альпах, ведь заснеженные склоны привлекают лыжников чуть ли не со всей Европы. А крупные города начинают украшать к рождественским ярмаркам уже в ноябре, и там можно насладиться живой музыкой, вкусной уличной едой и катанием на коньках под открытым небом.

