Путешествия из и в Украину сейчас затруднены из-за закрытого воздушного пространства, а это значит, что пересечь границу можно только наземными средствами.

Поехать за границу сейчас можно автобусом, собственным автомобилем или железной дорогой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine. Впрочем, в первых двух случаях рассчитать время поездки точно будет непросто, ведь почти невозможно предсказать, сколько придется ждать на границе.

Куда можно добраться без пересадок и быстро?

Международное железнодорожное сообщение в Украине сейчас активно развивается, и поэтому есть немало вариантов для отпуска – и не нужно будет даже пересаживаться с одного маршрута на другой, или же ехать очень долго.

Сейчас поездом можно добраться из Украины в 7 стран Европы.

Польша

Первый и наиболее очевидный вариант – это путешествие в Польшу. Несколько поездов в эту страну курсируют ежедневно, и из нескольких городов Украины можно добраться до Перемышля, Хелма и Варшавы. Например, поезд №67/68 "Киев - Варшава - Киев" отправляется из украинской столицы ежедневно в 19:57 и прибывает в Варшаву в 11:40.

А вот поезд, отправляющийся в Варшаву из Черновцов, отправляется из украинского города в 7 утра, а прибывает в Польшу в 15:56.

Австрия

Несколько поездов в Вену курсируют ежедневно. В частности, поехать в столицу Австрии можно из Чопа, или из Киева. А в 2025 году маршрут Киев-Вена должен стать на 3 часа быстрее и получить много дополнительных мест благодаря еще одному вагону.

Венгрия

Добраться до столицы Венгрии, Будапешта, можно из Киева и Мукачево. Также можно доехать до города Захонь из Чопа.

Словакия

Добраться до столицы Словакии без пересадок поездом, к сожалению, не получится – впрочем, можно доехать до города Кошице, если сесть на поезд №967/960 “Мукачево - Кошице - Мукачево”, курсирующий ежедневно. Он отправляется в 14:45, а прибывает в 18:17.

Без пересадок можно добраться до еще нескольких стран Европы

Чехия . Поезд из Киева в Чехию курсирует ежедневно, но поездка продлится довольно долго – более 32 часов. Все из-за того. что поезд едет через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Мукачево и Чоп. А тогда он останавливается и проезжает практически через всю Словакию.

. Поезд из Киева в Чехию курсирует ежедневно, но поездка продлится довольно долго – более 32 часов. Все из-за того. что поезд едет через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Мукачево и Чоп. А тогда он останавливается и проезжает практически через всю Словакию. Румыния . В Бухарест также можно добраться поездом. Но если сесть на него в Киеве, в дороге придется провести 27 часов.

. В Бухарест также можно добраться поездом. Но если сесть на него в Киеве, в дороге придется провести 27 часов. Молдова. Поезд курсирует по четным и нечетным числам, а в дороге придется провести чуть больше, чем 19 часов.

Что еще о путешествиях за границу стоит знать?