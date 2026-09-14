В Варшаве поезда остановились более чем на час из-за лося на путях: как он там оказался

На главном железнодорожном вокзале Варшавы пришлось приостановить движение более чем на час –, и все из-за лося, что забрел на пути. Его заметили уже поздно вечером.

Польский железнодорожный оператор PKP сообщил в воскресенье, примерно в 21:00, что возле центрального вокзала Варшавы заметили лося. Поскольку животное забрело на пути, движение сразу двух поездов пришлось приостановить, в результате чего несколько поездов опоздали, пишет RFM24.

Что известно о лосе на вокзале в Варшаве?

Лоси не являются редкостью в Варшаве – эти животные обитают в Кампиносском национальном парке, и поэтому довольно часто появляются в городе, а порой даже в весьма неожиданных местах. Впрочем, даже в этом контексте появление взрослого лося на путях возле вокзала стало для железнодорожников неожиданностью.

В итоге появление животного привело к перебоям в железнодорожном движении на участке "Варшава-Западная" – "Варшава-Центральная". В течение 80 минут лося пытались убрать с путей. В конце концов лосю выпустили дротик со снотворным и усыпили его. После этого животное переложили на брезент и убрали с путей, а затем и вернули в лес. Таким образом, движение поездов удалось возобновить в тот же вечер.



Лось на вокзале / Фото со страницы PKP в X

Не совсем понятно, что именно привлекает лосей в города – ведь для такого большого животного это не слишком удобное место.

Какие еще сбои недавно происходили в работе польской железной дороги?

В пятницу движение поездов в Польше практически парализовала забастовка машинистов. Перед каждым железнодорожным переездом они снижали скорость, что привело к значительным задержкам поездов.

Акция протеста произошла из-за очередной серьезной аварии на переезде с участием пассажирского поезда и бетономешалки. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, а один из пассажиров погиб.