Национальный архив Финляндии ограничил доступ к российским материалам до 9999 года

Национальный архив Финляндии недавно ограничил доступ к историческим материалам, привезенным из России. Например, чертежи Суоменлинны – бастионной системы укреплений на островах – можно просматривать только в контролируемых условиях. Исследователи и историки уже обвиняют архив в самоцензуре.

В Национальном архиве отмечают, что ограничение действует с осени 2022 года до конца 9999 года. Оно основано на соглашениях, заключенных с Россией, пишет Yle.

Почему ограничили доступ к российским историческим документам?

Российские документы начали поступать в Финляндию в 2005 году, когда Национальный архив начал сотрудничество с российскими архивами. За 15 лет в страну поступил миллион страниц документов за период с 1500 по 1990 годы.

Только из Суоменлинны мы получили около десяти тысяч страниц новых исследовательских материалов. Раньше в финских архивах было мало информации об этапах развития Суоменлинны во времена российского правления,

– рассказал бывший генеральный директор Национального архива Юсси Нуортева.

Сотрудничество с Россией по передаче документов существовало до весны 2022 года, когда его приостановили. Сам исследователь считает, что Национальный архив не может самостоятельно принимать решения, нарушающие свободу информации и исследований.

На картографирование и копирование материалов из России потратили более миллиона евро государственных средств. Дмитрий Фролов, профессор истории, отвечавший за закупку материалов в Финляндии и переговоры с российскими архивами, заявил, что Национальный архив прибег к самоцензуре.

В то же время Пяйви Хаппонен, которая в настоящее время является генеральным директором Национального архива Финляндии, возражает: она заявила, что самоцензурой бы было, если бы архив ограничивал использование приобретенных материалов по собственной инициативе – в частности из-за страха перед реакцией России. Но это, по ее словам, не так.

Хаппонен пояснила, что с 2022 года контактов с Россией не было, а ограничения основаны на предыдущих договоренностях. Согласно этим соглашениям, материалы можно использовать либо в исследовательских комнатах Национального архива, либо через безопасное удаленное соединение. А поскольку в настоящее время такого соединения не существует, использование документов ограничивается только исследовательскими комнатами.

Она также добавила, что в настоящее время Национальный архив как раз создает безопасную среду для пользователей, и это должно обеспечить удаленный доступ к материалам уже в ближайшее время.

Издание Yle получило контрактные документы от Национального архива – и в них указано, что российские материалы должны быть свободно доступны и через удаленное соединение.

Но проблемы с мерами предосторожности в отношении удаленного доступа касаются не только российских материалов. Некоторым исследователям не удается получить заказанные документы из-за правил, которые "кажутся нестабильными". Также некоторые исследователи отмечают, что ограничения Национального архива основаны на соображениях "на всякий случай".