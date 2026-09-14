"Из такого стакана я бы не смогла пить": украинка откровенно рассказала о ресторанах в Германии

Украинка, проживающая в Германии уже более 4 лет, рассказала, что была потрясена, когда впервые побывала за кулисами одного из местных ресторанов, и этот шок был далеко не приятным.

У украинской блогерши Людмилы Русиной представилась возможность побывать на кухне немецкого ресторана, когда она помогала там на Рождество. И одна вещь там ее очень удивила.

Что удивило украинку в немецком ресторане?

Украинка была очень удивлена, когда увидела, что стаканы в немецком ресторане моют в одной раковине, причем воду не меняют весь день. Дочь блогерши заметила, что в местных заведениях это вполне нормальная практика: когда она работала студенткой в немецких ресторанах, воду для мытья стаканов там никто не менял.

Более того, она сказала, что, наверное, немцев бы очень удивило, если бы она сама захотела ее поменять. И я, честно говоря, больше из такого стакана пить не смогла бы,

– поделилась украинка.

Впоследствии она начала замечать еще несколько необычных моментов: в немецких ресторанах и кафе часто не только отсутствуют туалеты, но и просто негде помыть руки.

Украинка рассказала о мытье посуды в немецких ресторанах: смотрите видео

А еще не раз при мне, когда у немцев падали приборы прямо на улице, они их поднимали и продолжали ими есть,

– добавила женщина.

Она также поделилась, что это не только ее наблюдения: официальные проверки стаканов в немецких заведениях общественного питания показали "не очень обнадеживающие" результаты. Особенно плохая ситуация сложилась в уличных кафе.

Сама украинка не знает, как оценивать этот нюанс немецких ресторанов: она предположила, что и в украинских ресторанах это может быть нормальной практикой, ведь там за кулисами ей еще не приходилось бывать.

Что еще нужно знать перед посещением немецкого ресторана?

В Германии рестораны работают по несколько иным правилам, чем в Украине, и для туристов это может стать сюрпризом, пишет DW. Например, если захочется воды, в Германии ее не подадут бесплатно: ее нужно заказать, а стоить она будет как минимум столько же, сколько и пиво.

Кроме того, хлеб, который уже стоит на столе, вполне может оказаться не бесплатным – и в конце ужина официант точно подсчитает стоимость каждого кусочка.