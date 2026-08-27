"Как будто я в "Матрице": украинка рассказала о неожиданных минусах жизни в Германии"

Украинка, прожившая три года в Германии, призналась, что к некоторым вещам в этой высокоразвитой европейской стране так и не смогла привыкнуть.

Несмотря на то, что в Германии сейчас проживает более миллиона украинцев, жизнь в этой стране подходит далеко не всем. И украинская блогерша Валерия поделилась собственным списком того, с чем она не смогла смириться.

Что украинцам не нравилось в Германии?

График работы магазинов

Это стало первым пунктом в списке минусов от украинки – немецкая инфраструктура работает по очень ограниченному графику. В частности, многие супермаркеты вообще не работают по воскресеньям, а аптеки закрываются в 19:00.

99% аптек закрывались в 19:00, то есть выходишь с работы в 19:00 и уже в 19:05 не можешь купить себе лекарства,

– поделилась блогерша.

Строгие правила вывоза мусора

Жесткая система вывоза отходов стала для блогерши еще одной проблемой. Мусор нужно не только сортировать, но и выбрасывать в строго определенное время.

Меня это прямо сильно выводило из себя, как будто я в "Матрице",

– пожаловалась девушка.

Налог на радио

У девушки возмущение вызвал и налог на медиауслуги. Он привязан непосредственно к жилому помещению, а не к количеству жильцов или даже наличию телевизора или радиоприемника.

В Германии невозможно отказаться от этого платежа – даже если человек не пользуется услугами.

Что еще стоит учесть перед переездом в Германию?

Если вы хотите ладить с людьми, которых встретите в Германии, очень важно играть по местным правилам, пишет Move Hub.

Нельзя переходить дорогу вне пешеходного перехода, во время прогулки обязательно следует избегать велосипедных дорожек, и самое главное – никогда не пренебрегать часами тишины. Это не просто немецкое неписаное правило – эти часы регулируются законом.

Если шуметь в это время, громко включать музыку, стирать белье или даже просто убирать пылесосом, можно получить не только визит полиции, но и штраф.