"Это очень пугает": украинка рассказала, кому лучше не ехать в Японию

Туристы часто готовятся к тому, что Япония может удивить технологическими новинками –, но не всегда знают о местных бытовых обычаях.

Украинка, побывавшая в Японии, рассказала о трех необычных вещах, которые могут вызвать растерянность или даже страх у европейцев.

Что может удивить туристов в Японии?

Пауки в домах

Первый факт точно не понравится людям с арахнофобией, да и просто туристов вряд ли порадует: в Японии насчитывается более 100 уникальных видов пауков, отличающихся большими глазами и короткими, крепкими ногами. Вместо того чтобы плести паутину, они выслеживают добычу, а затем прыгают на нее.

Интересно! Всего в Японии насчитывается 583 вида пауков. Но, кроме печально известного красноспинного паука, беспокоиться о ядовитых паукообразных не стоит. Имейте в виду, что эти существа любят прятаться и стараются любой ценой избегать людей. Поэтому такое простое действие, как встряхивание верхних простыней, поможет избежать встречи с ними, пишет A-Z animals.

Некоторые из этих видов в качестве жилища могут выбрать и человеческие дома. Местные жители их не боятся, а наоборот относятся к ним благосклонно: пауков считают милыми и даже полезными "домашними питомцами", уничтожающими вредителей.

А вот иностранцев такие незваные гости в доме могут напугать. Особенно неприятен вид Heteropoda venatoria, что отличается большими размерами и довольно высокой скоростью передвижения.

Украинка рассказала о неприятных нюансах жизни в Японии: смотрите видео

Футон вместо кровати

Украинская путешественница поделилась, что отсутствие кровати в традиционных японских жилищах стало для нее неожиданностью. Вместо него используют футон – матрас, что раскладывают на татами. А учитывая наличие пауков в домах, спать ей было особенно страшно.

Но в современных японских домах и квартирах кровати уже давно стали нормой. Зато футоны чаще всего можно встретить в традиционных домах, реканах и гостевых домах.

Безлюдные улицы вечером

Туристка рассказала, что после 19:00 в некоторых районах городов улицы становятся совершенно пустыми.

Поначалу это очень сильно пугает. Кажется, что начался апокалипсис,

– рассказала она.

Обычно так бывает в деревнях и небольших городках: магазины там закрываются в 18:00, и вечером на улицу почти никто не выходит. Зато в больших городах, таких как Токио или Осака, ночная жизнь, напротив, кипит.