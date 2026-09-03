В Кейптауне самолеты пролетели прямо над переполненным стадионом: видео уже стало вирусным в сети

Несколько дней назад над переполненным стадионом для регби в Кейптауне очень низко пролетели два самолета – это был запланированный маневр, который сейчас вызывает множество обсуждений в интернете.

В субботу, непосредственно перед матчем между сборными Южной Африки и Новой Зеландии, над стадионом, на котором в тот момент собралось 56 500 поклонников регби, пролетели два самолета. Расстояние между крышей стадиона и самолетами составляло не более 14 метров, пишет CNN.

Что известно о пролете самолетов над стадионом в Кейптауне?

Авиакомпания, ответственная за чрезвычайно низкий пролет над переполненным стадионом, заявила в среду, что предоставит данные с "черных ящиков" самолетов – так планируется доказать, что маневр был выполнен в соответствии с правительственными правилами.

Данные, записанные цифровыми бортовыми самописцами (черными ящиками) обоих самолетов, свидетельствуют о том, что полеты выполнялись в пределах утвержденных и отрепетированных (Южноафриканским управлением гражданской авиации) безопасных ограничений по высоте и скорости для пролета,

– говорится в заявлении авиакомпании Airlink.

Также там заявили, что власти предоставили не только руководящие указания, но и одобрение и поддержку для обеспечения безопасного полета. Каждый самолет пилотировали три старших капитана – один из них исполнял обязанности офицера по безопасности и технического специалиста. Пассажиров на ни одном из самолетов не было.

Пролет двух самолетов над стадионом в Кейптауне: смотрите видео

Two passenger planes made a dramatic low-altitude flyover above a Cape Town stadium during a rugby match.#CapeTown #Aviation #SouthAfrica pic.twitter.com/yZjTrd8k6u – Cyrus (@Cyrus_In_The_X) August 30, 2026

К слову, неделей ранее та же авиакомпания совершила аналогичный пролет над стадионом Эллис-Парк в Йоханнесбурге – там использовались те же специально раскрашенные самолеты. Однако планы по третьему пролету, который должен был состояться уже в эти выходные, авиакомпания отменила.

Министр спорта, искусств и культуры Южной Африки Гейтон Маккензи отреагировал на комментарии в интернете и опасения по поводу безопасности.

Общеизвестно, что у нас лучшие пилоты в мире, это было впечатляюще. В следующий раз я попрошу пилотов приземлиться на поле, готовьтесь удивляться еще больше,

– заявил он.

Кроме того, в среду он опубликовал фото, на котором стоит рядом с одним из самолетов, и заявил, что "они что-то готовят".

Действительно ли полет был безопасным?

Многие авиационные эксперты считают, что полет не стоил риска: такая низкая высота не оставляла места для ошибок.

Немало комментаторов в соцсетях также писали, что одна ошибка во время пролета могла бы очень быстро превратить шоу в катастрофу.

Это была очень опасная процедура, и она не была необходимой. Пролет на высоте 1000 футов – это уже впечатляюще, людям это нравится, и нет никакой причины снижать ее, кроме ненужного риска,

– сказал бывший глава NTSB Пит Гольц.

В США такой пролет нарушал бы правила Федерального управления гражданской авиации – ведь там самолет должен оставаться на высоте не менее 304 метров (1000 футов). В то же время низколетящие авиалайнеры остаются частью истории южноафриканского регби.