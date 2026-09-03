В Польше меняют правила аренды: соседи смогут запретить ее

Правительство недавно внесло еще одну поправку, касающуюся краткосрочной аренды в Польше –, которая восстанавливает запрет на аренду в некоторых местах, а также разрешает проводить осмотр жилья. Кроме того, соседи смогут запретить человеку сдавать жилье в аренду.

Краткосрочная аренда особенно распространена в популярных туристических городах – и несмотря на то, что для владельцев недвижимости это отличный способ получить доход, а для туристов – найти более дешевое жилье, остальные жильцы здания часто остаются ею недовольны, пишет InPoland.

Как изменятся правила краткосрочной аренды в Польше?

Бизнес соседей, связанный с краткосрочной арендой, часто создает большие проблемы для соседей: не только нарушение ночного покоя и шум, но и снижение безопасности из-за высокой текучести гостей. Ранее правительство уже подготовило проекты правил, регулирующих краткосрочную аренду.

В июле там было принято положение, что запрещало муниципалитетам ограничивать краткосрочную аренду в отдельных местах, но сейчас в закон снова внесли изменения. Министерство спорта и туризма объявило, что Рада министров приняла поправку – и отныне местные власти смогут ограничивать или даже полностью запрещать краткосрочную аренду в отдельных местах.

В ведомстве также заявили, что поправка предусматривает усиление влияния жителей, кооперативов и жилищных общин на краткосрочную аренду, происходящую в непосредственной близости от них. Новые правила должны способствовать обеспечению безопасности и общественного порядка, но в то же время они дают арендодателям время адаптироваться к новым правилам.

Самое важное изменение коснется именно жильцов: согласно поправке, жилищно-строительное сообщество или кооператив могут принимать решение о запрете краткосрочной аренды в доме. Для этого необходимо принять решение путем голосования и набрать большинство в размере более 50 % голосов.

Органы местного самоуправления также могут ограничивать аренду: муниципальные власти по просьбе мэра, сельского головы или бургомистра смогут определять зону, где краткосрочную аренду ограничат или запретят. При этом запрет не обязательно должен распространяться на всю территорию гмины – его можно наложить на определенную территорию, конкретный объект или только на определенные периоды.

Новые положения вступят в силу уже с 1 января 2028 года. Если в определенном здании будет введен запрет на краткосрочную аренду, арендодатели будут иметь 6 месяцев, чтобы прекратить деятельность в нем.

Проект также предусматривает более эффективное реагирование на нарушения общественного порядка: общины и кооперативы смогут требовать проверки недвижимости. И если власти выявят 3 нарушения общественной безопасности или порядка в течение 6 месяцев, недвижимость будет исключена из реестра предоставления арендных услуг.