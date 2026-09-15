Водительские права тысяч украинцев за рубежом могут утратить силу: вот в каком случае

В МВД Украины предупредили, что если водитель обменял украинские водительские права за рубежом, они будут считаться недействительными.

Миллионы украинцев уехали за границу и сейчас проживают в Европейском Союзе. И несмотря на то, что люди, имеющие временную защиту, могут и в дальнейшем пользоваться украинскими правами, некоторые все же принимают решение о замене удостоверения на местное. В таком случае украинский документ уже не будет действителен, пишет DW.

Станут ли украинские водительские права недействительными за рубежом?

В МВД предупредили, что если в территориальные сервисные центры будут поданы украинские водительские удостоверения, обмененные за рубежом, они будут считаться недействительными.

В случае поступления в территориальные сервисные центры МВД водительских удостоверений, полученных в Украине и обмененных в иностранных государствах, информация об их обмене за рубежом вносится в Единый государственный реестр МВД, после чего такие водительские удостоверения считаются недействительными,

– сообщили в МВД.

Поэтому украинцам, которые задумываются о том, почему стоит заменять водительское удостоверение на местное в странах ЕС, следует принять этот факт во внимание.

Можно ли обменять иностранное водительское удостоверение в Украине?

В то же время процедура не является необратимой – иностранное водительское удостоверение можно обменять обратно на украинское, но для этого потребуется подать в сервисный центр ряд документов. В частности:

паспорт гражданина Украины;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами;

имеющееся иностранное водительское удостоверение;

заверенный перевод водительского удостоверения;

документ, выданный органом иностранного государства, подтверждающий факт выдачи водительского удостоверения.

Нужно ли украинцам в ЕС менять водительские права на местные?

Украинцы в Европейском Союзе, получившие временную защиту, могут водить автомобиль с украинскими водительскими правами, пока действует защита. При этом об обмене прав могут задуматься люди, планирующие перейти на другой миграционный статус и остаться в стране даже после истечения срока действия временной защиты.