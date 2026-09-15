Водительские права тысяч украинцев за рубежом могут утратить силу: вот в каком случае
В МВД Украины предупредили, что если водитель обменял украинские водительские права за рубежом, они будут считаться недействительными.
Миллионы украинцев уехали за границу и сейчас проживают в Европейском Союзе. И несмотря на то, что люди, имеющие временную защиту, могут и в дальнейшем пользоваться украинскими правами, некоторые все же принимают решение о замене удостоверения на местное. В таком случае украинский документ уже не будет действителен, пишет DW.
Станут ли украинские водительские права недействительными за рубежом?
В МВД предупредили, что если в территориальные сервисные центры будут поданы украинские водительские удостоверения, обмененные за рубежом, они будут считаться недействительными.
В случае поступления в территориальные сервисные центры МВД водительских удостоверений, полученных в Украине и обмененных в иностранных государствах, информация об их обмене за рубежом вносится в Единый государственный реестр МВД, после чего такие водительские удостоверения считаются недействительными,
– сообщили в МВД.
Поэтому украинцам, которые задумываются о том, почему стоит заменять водительское удостоверение на местное в странах ЕС, следует принять этот факт во внимание.
Можно ли обменять иностранное водительское удостоверение в Украине?
В то же время процедура не является необратимой – иностранное водительское удостоверение можно обменять обратно на украинское, но для этого потребуется подать в сервисный центр ряд документов. В частности:
- паспорт гражданина Украины;
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами;
- имеющееся иностранное водительское удостоверение;
- заверенный перевод водительского удостоверения;
- документ, выданный органом иностранного государства, подтверждающий факт выдачи водительского удостоверения.
Нужно ли украинцам в ЕС менять водительские права на местные?
Украинцы в Европейском Союзе, получившие временную защиту, могут водить автомобиль с украинскими водительскими правами, пока действует защита. При этом об обмене прав могут задуматься люди, планирующие перейти на другой миграционный статус и остаться в стране даже после истечения срока действия временной защиты.