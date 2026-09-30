Директор Эйфелевой башни уходит в отставку после скандала: работниц заменили мужчинами

29 сентября компания Société d'exploitation de la Tour Eiffel, управляющая Эйфелевой башней в Париже, объявила об отставке генерального директора Патрика Бранко Руиво. Это произошло после скандала, связанного с частным визитом индуистской религиозной группы.

Бранко Руиво сообщил, что уже к концу года покинет пост руководителя компании. Он проработал в компании восемь лет, а его отставка последовала за внутренним расследованием, выявившим "ряд дисфункций и недостатков" в работе компании, пишет Politico.

Что стало причиной отставки генерального директора Эйфелевой башни?

Расследование начали после скандала с частным визитом индуистской религиозной группы. Во время визита мужчин работницам приказали не попадаться на глаза и заменили их мужчинами.

Делегация из примерно 100 человек из группы BAPS посетила Эйфелеву башню 5 сентября. В этой группе мужчин и женщин строго разделяют, особенно во время посещения храмов и при входе в здания – и по просьбе членов группы женский персонал Эйфелевой башни заменили мужчинами.

Кроме того, работницам приказали не проходить через определенные зоны и не пересекать их, пока делегация не покинет здание. Такое решение возмутило персонал, и уже 7 сентября работники объявили забастовку. Компания, в свою очередь, инициировала внутреннее расследование.

Инцидент вызвал осуждение по всему политическому спектру Франции: мэр Парижа Эммануэль Грегуар написал в X, что гендерное равенство никогда не остановится у подножия наших исторических памятников, ни где-либо еще в этом городе. "Оно должно действовать везде и для всех".

Между тем фаворитка ультраправых на президентских выборах в следующем году Марин Ле Пен заявила, что во Франции "мы никогда не примем ограничения на присутствие женщин".