Можно ли везти грибы в Польшу: из-за этого могут возникнуть проблемы на границе

Многие украинцы обожают ходить в лес за грибами, и потом может возникнуть желание взять плоды этой "тихой охоты" с собой в путешествие. Но перед этим следует убедиться, что таможенники не конфискуют продукты на границе.

Грибы чаще всего везут через границу в сушеном виде или в виде консервов – и, несмотря на то, что в правилах нет явного запрета на перевозку грибов, на границе с Польшей все же могут возникнуть проблемы в определенных случаях. Можно ли везти грибы через границу – рассказывает 24 Канал.

Можно ли везти сушеные грибы в Польшу?

Сушеные грибы разрешается перевозить через границу, но в строго ограниченном количестве – до 2 килограммов. При этом грибы должны быть плотно упакованы, а также не иметь никаких признаков заражения или плесени.

Лучшим вариантом будет оставить заводскую упаковку, но перевозить грибы, высушенные в домашних условиях, также разрешено. Однако в таком случае следует особенно тщательно позаботиться об упаковке, а в идеале еще и промаркировать ее.

Итак, чтобы избежать проблем на границе с Польшей, следует:

упаковать грибы в прозрачный контейнер или пакет;

поместить в легкодоступное место, например, в ручную кладь;

указать название вида грибов.

Учтите также, что грибы можно везти исключительно для собственного потребления. А вот если нужно провезти большее количество, понадобятся соответствующие документы, в том числе фитосанитарный сертификат.



Сушеные грибы можно везти в Польшу / Фото Pexels

Можно ли везти консервированные грибы в Польшу?

В целом перевозить консервы через границу разрешено, но правило зависит от страны назначения и таможенных правил. В странах ЕС, к которым относится и Польша, правила могут ограничивать не только ввоз мясной и молочной продукции, но и домашней.



С домашней консервацией могут возникнуть проблемы / Фото Pexels

Поэтому, если вы консервировали грибы дома, и они могут не соответствовать стандартам ЕС и требованиям санитарной безопасности продуктов, пограничники могут не разрешить провезти банки.

Домашние закрутки часто запрещают к перевозке из-за отсутствия сертификатов качества, подтверждающих их безопасность. А вот с консервацией, изготовленной промышленным способом, проблем обычно не возникает. Главное – грибы должны быть упакованы в герметичную тару и иметь этикетку с информацией о составе, производителе и сроке годности.