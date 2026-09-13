"Уже не так радужно": украинка рассказала о неожиданных нюансах жизни в Испании

Украинка со своим парнем приняла решение переехать в популярную Испанию полгода назад –, но не все в этой стране оказалось именно таким, как она ожидала.

Блогерша поделилась неожиданными плюсами и минусами жизни в Испании, которые зачастую трудно заметить до приезда в страну, пишет mary.lvk2.0.

Какие в Испании есть плюсы и минусы?

Украинка призналась, что всегда обожала плавать, поэтому наличие моря в Испании стало для нее просто огромным преимуществом.

Я получаю огромное удовольствие от возможности каждый день смотреть на море и плавать в бассейне. А их здесь, кстати, очень много,

– поделилась украинка.

Впрочем, она отметила, что совсем вскоре после переезда столкнулась с первым недостатком: бюрократией. По ее словам, даже для того, чтобы просто арендовать квартиру, нужно оформить NIE, а затем и TIE. Но подать документы – это лишь половина беды; девушка пожаловалась, что гораздо сложнее в Испании просто записаться на нужную встречу.

Украинка раскрыла нюансы жизни в Испании: смотрите видео

В то же время украинке нравится, как испанцы относятся к жизни: они живут моментом, очень расслаблены, и этот ритм очень быстро перешел и на нее. Но у этого преимущества есть своя обратная сторона: праздники испанцы отмечают "как в последний раз в жизни".

Они запускают фейерверки прямо днем, стреляют из каких-то пушек, а потом ночью специально устраивают в городе пожары. И таких праздников очень много – из-за этого очень много выходных, когда ничего не работает,

– поделилась блогерша.

Большинство работников в Испании получают до 14 оплачиваемых государственных праздников в год – а это больше, чем почти где-либо в Европе, пишет Spain Expat. В стране накладываются друг на друга три календаря праздников: национальные даты, действующие повсеместно, даты автономных сообществ, устанавливаемые на региональном уровне, а также две местные даты, которые выбирает мэрия.

На время праздников государственные учреждения, банки и почтовые отделения полностью закрываются, а также не работают большинство магазинов и больших супермаркетов. Рестораны, кафе и бары, напротив, работают – ведь государственные праздники являются отличным поводом, чтобы пообедать вне дома.

Впрочем, закончить рассказ об испанской Валенсии украинка хочет на позитивной ноте: она считает ее самым спортивным городом, который ей когда-либо доводилось встречать в жизни. Здесь много людей занимаются спортом, и именно там девушка впервые начала заниматься с удовольствием.