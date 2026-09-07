Украинцы массово покидают Польшу: куда они переезжают

В последнее время Польшу покидают все больше украинцев –, и только за июль этого года число людей, пользующихся временной защитой в стране, сократилось на 8 000.

По данным Евростата, все больше беженцев из Украины покидают Польшу, пишет RFM24. В настоящее время число украинцев, получивших временную защиту, составляет 953,1 тысячи человек – а это на 8,11 тысячи меньше, чем всего месяц назад.

Куда переезжают украинцы?

Переезд украинцев из Польши – это не новая тенденция. Например, в июне 2026 года страну также покинули 6,3 тысячи украинцев. Больше всего беженцев сейчас находится в Германии – там защиту получили примерно 1,29 миллиона украинцев. Это, как и раньше, самое большое количество среди всех стран ЕС.

Впрочем, все чаще украинцы уезжают из Польши именно в Чехию – там по состоянию на конец июня находилось примерно 381 тысяча человек. Также немало украинцев проживает сейчас и в Испании – 272,3 тысячи человек, и в Румынии – 219,4 тысячи. Значительное количество беженцев из Украины находится также в Словакии – там живут 149 тысяч украинцев.

Несмотря на то, что часть беженцев с временной защитой выехала из Польши, украинцы по-прежнему остаются самой многочисленной группой среди лиц, получивших убежище в Европейском Союзе.

Только в июне 2026 года за статусом временной защиты обратились более 24 000 украинцев, а их доля среди всех, кто находится под защитой, составляет 98,5%.

Почему украинцы уезжают из Польши?

В Польше объясняют, что часть беженцев переходит на другие правовые статусы, поэтому теряет временную защиту. Еще часть возвращается в Украину или переезжает в другие страны. Также одной из причин уменьшения количества украинцев с временной защитой в Польше называют ее утрату – в частности, из-за пребывания за пределами страны более месяца.

Но многие украинцы говорят, что уезжают из Польши из-за того, что отношение к беженцам там резко ухудшается – нередки случаи нападений, словесных оскорблений и т. п.