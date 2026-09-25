Этот популярный среди украинцев гриб запрещают в странах Европы: причина необычна

Зеленая рядовка, или же зеленица, или зеленушка – популярный гриб среди украинских "тихих охотников". Однако во многих странах Европы его сбор начинают запрещать.

Украинские грибники считают зеленушку настоящим деликатесом и часто делятся рецептами ее приготовления. Зеленушку собирают как в Украине, так и в Польше, а вот в некоторых европейских странах этот вид считают потенциально опасным, пишет"Буг".

Почему зеленую рядовку считают опасной в странах Европы?

Когда речь идет о зеленой рядовке, имеется в виду вид Tricholoma equestre. В Украине этот гриб считают "условно съедобным", а вот в Италии, Испании и Франции в отношении этих грибов действуют определенные ограничения.

Причиной беспокойства стали случаи рабдомиолиза – состояния, при котором происходит повреждение мышечной ткани, и медики связывают такие случаи с регулярным и значительным употреблением зеленых рядовок.

Еще в 2001 году французские ученые опубликовали исследование, в котором описали 12 различных случаев отравления этими грибами – и трое человек скончались. Ученые также отметили, что пострадавшие употребляли блюда из рядовки несколько раз подряд.

Первые признаки заболевания возникали примерно через 1–3 суток после последнего употребления грибов, а среди симптомов отмечались слабость в мышцах, особенно в ногах, боль и очень сильная усталость. При этом установить конкретное токсичное вещество, что могло вызвать такую реакцию организма, ученые не смогли – но описанные случаи стали достаточным основанием для введения ограничений.

В каких странах на зеленую рядовку действует запрет?

Во Франции первые ограничения начали вводить еще в начале 2000-х годов, а в 2004 году приостановили импорт и продажу этого вида. В следующем году запрет распространили на реализацию и распространение.

Впоследствии подобные запреты появились и в Италии, и в Испании – но случаи отравления фиксировались не только там. Например, в Литве с 2004 по 2013 годы сообщили о трех подобных случаях, и один из них закончился смертью. Отдельные случаи описывали и польские медики.

В то же время другие страны пока не ввели запреты на продажу или употребление этого гриба. В одном из исследований с участием более 1500 человек не было выявлено ни одного случая рабдомиолиза среди людей, употреблявших рядовку. Но это не дает оснований считать, что гриб полностью безопасен.