Средняя зарплата во Франции для работников с полным рабочим днем составляет 2 717 евро нетто. Поэтому стоимость аренды жилья соответствующая.

Жизнь во Франции довольно дорогая, особенно в Париже. Но в других регионах можно найти значительно более доступные варианты для аренды. Об этом рассказывает Закордон 24 совместно с международным сервисом TransferGo.

Какие цены на аренду жилья во Франции в 2025 году?

Цены на аренду жилья во Франции варьируются в зависимости от города, района, типа жилья и размера квартиры. Также цена зависит от того, насколько меблирована квартира.

Париж

Самые высокие цены в стране – в Париже. Небольшую квартиру-студию там можно арендовать за 600 – 1200 евро в месяц, однокомнатную квартиру – за 1200 – 2200 евро в месяц. Двухкомнатные или трехкомнатные квартиры будут еще дороже.

В пригородах Парижа цены ниже. Например, однокомнатная квартира может стоить от 900 евро.



Париж – самый дорогой город для аренды во Франции / Pexels

Лион

Этот город также очень популярный, но все же значительно дешевле Парижа.

Квартиру-студию в Лионе можно найти за 600 – 1000 евро в месяц, однокомнатную квартиру – за 750 – 1700 евро.

Ницца

В Ницце также довольно дорогая аренда. Месячная аренда квартиры-студии стоит там где-то 600 – 1200 евро в месяц. Зато полноценная однокомнатная будет стоить ориентировочно от 800 до 2 000 евро, в зависимости от состояния и района.

Если это слишком дорого, лучше рассмотреть другие французские города, такие как Бордо, Тулуза, Гренобль, Монпелье, Лилль, Ренн и Страсбург. Там аренда на несколько сотен евро дешевле.

Однако для наибольшей экономии лучше искать комнаты или арендовать жилье в селах или маленьких городках – часто полноценную однокомнатную квартиру можно найти за 700 евро.

Где искать квартиру во Франции?

Для поиска жилья во Франции существует много онлайн-платформ. Самые популярные из них:

SeLoger – ведущий портал недвижимости во Франции с широким выбором объявлений. Подходит для поиска как долгосрочной, так и краткосрочной аренды.

Leboncoin – популярная платформа с частными объявлениями. Там можно найти бюджетные варианты, но стоит быть осторожным из-за возможного мошенничества.

PAP – сайт для аренды напрямую от владельцев, но с этим также нужно быть осторожным.

HousingAnywhere – удобный ресурс для поиска жилья в Европе, поддерживает украинский язык. Подходит для краткосрочной и среднесрочной аренды.

Gites de France – платформа для поиска жилья по регионам, доступна на английском языке. Подходит для аренды в сельской местности или небольших городах.

Long Term Rentals in France – англоязычный сайт для поиска долгосрочной аренды в разных регионах.



Квартиры в маленьких городках и селах значительно доступнее по цене / Pexels

Следует отметить, что аренда во Франции регулируется законом. Арендатор имеет право зарегистрировать место жительства, что важно для оформления вида.

