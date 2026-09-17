Во Франции рыбаки вновь протестуют и блокируют порты и нефтехранилища: почему они требуют

В четверг, 17 сентября, около сотни рыбаков вновь перекрыли доступ к нефтяному складу во французском городе Фронтиньяни. Рабочие протестуют против роста цен на топливо в преддверии запланированной встречи с министром рыболовства.

Рыбаки во французском Фронтиньяне хотят привлечь внимание к росту цен на топливо, а в департаменте Приморские Альпы несколько небольших судов перекрыли вход в порт Ниццы со стороны моря, пишет FranceInfo.

Почему протестуют рыбаки во Франции?

С 03:00 17 сентября рыбаки перекрыли въезды и выезды к нефтеперерабатывающему заводу в Фронтиньяне. Их собралось 150–200 человек, а еще около тридцати судов блокируют порт в Сете. Там сожгли поддоны, поэтому на месте находится полиция.

Чтобы сдержать недовольство незадолго до президентских выборов, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в среду попросил продлить целевую помощь на топливо до 31 декабря. А для рыбаков, многие из которых блокировали нефтяные склады в Средиземном море, размер помощи увеличат – он составит не 25, а 35 евроцентов за литр.

Таким образом, помощь вернется к максимальному уровню, разрешенному Европейской комиссией, после снижения этим летом с учетом падения цен на топливо. Об этом сообщили в аппарате премьер-министра Франции.

Рыбаки выходят на акции протеста с понедельника – и причиной является не только рост цен на топливо, но и ухудшение условий труда. Они выходили на митинги в городах на юге Франции: в Сете, Порт-Вандри и Ницце.

А бывший президент Франции Франсуа Олланд не исключает, что в стране может возродиться движение, подобное "желтым жилетам".

Это спонтанное протестное движение началось во Франции 17 ноября 2018 года. Причиной митингов тогда также стали цены на топливо – и впоследствии участники требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Со временем протесты утихли – отчасти из-за пандемии коронавируса в 2020 году.