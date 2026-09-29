Украинцы будут протестовать в Дании: последняя компания в Европе до сих пор обслуживает российские танкеры

Ассоциация украинцев в Дании объявила об акции протеста против действий судостроительной верфи Fayard A/S. В настоящее время она обслуживает танкеры, перевозящие российский сжиженный газ.

Организаторы акции протеста заявили в событии на Facebook, что на данный момент датская судостроительная верфь является последней в Европе, которая до сих пор обслуживает специализированные танкеры для перевозки российского газа.

Почему украинцы протестуют в Дании?

Датский владелец компании, обслуживающей танкеры, отказывается прекращать сотрудничество. Между тем за пределами Европы, вероятно, никто другой эти танкеры обслужить не сможет.

Этот экспорт приносит России много миллиардов, которые она использует для продолжения своей жестокой наступательной войны против Украины. Это не обычные танкеры – они обладают характеристиками ледокола, что делает их глубоко зависимыми от специализированного технического обслуживания, требующего использования западных компонентов и экспертизы,

– говорится в описании события.

Также организаторы заявили, что к Fayard направляются еще несколько танкеров класса Arc7-LNG. И если их успеют обслужить еще до того, как в начале 2027 года вступят в силу новые правила ЕС, это даст арктическому флоту России последнюю возможность для ремонта в Европе и потенциально обеспечит еще несколько миллиардов евро на ведение войны.

Акция протеста запланирована на 1 октября, в четверг. Она продлится с 17:30 до 18:30 по местному времени. В качестве места проведения выбрали Копенгаген – именно там владельцы компании в сентябре 2026 года приобрели историческое здание. А вот сама верфь является зоной ограниченного доступа.

К слову, несмотря на публичные заявления европейских стран о разрыве экономических связей с Россией, за восемь месяцев 2026 года Европа потратила рекордные 7,3 миллиарда евро на российский арктический газ. Эта сумма превысила общий объем за 2025 год.

А вот уже с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС.