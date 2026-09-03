"Санчеса в тюрьму": 50 000 человек вышли на протесты в Мадриде из-за миграционного кризиса в Сеуте

Вечером 2 сентября, в среду, около 50 тысяч испанцев собрались в центре Мадрида на демонстрацию. Во время протеста люди критиковали действия правительства в ходе миграционного кризиса в североафриканском анклаве Сеута.

К акциям по всей стране привело призыв Испанской федерации муниципалитетов и провинций, связанной с правоцентристской Народной партией, пишет El Pais. На протесте появились не только лидеры Народной партии, но и представители Vox, однако не вместе.

Что известно о протестах в Испании?

Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль обвинил премьера Испании Санчеса в "предательстве" и якобы служении интересам Марокко. А перед началом протеста зафиксировали несколько инцидентов с журналистами, приехавшими освещать событие – к ним пристала небольшая группа протестующих.

В целом же в Мадриде собралось около 50 000 протестующих. Впоследствии на протесте появилась и полиция: группу из 500 человек разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями. Часть людей переместилась к зданию Конгресса, и там начались столкновения, в результате которых задержали 4 человека – двое из них оказались несовершеннолетними. Пострадали также двое правоохранителей.

Протестующие скандировали лозунги "Педро Санчеса в тюрьму!" и "Прочь захватчики". Часть протестующих также сжигала фотографии Педро Санчеса и короля Марокко, а также выкрикивала антимусульманские лозунги.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил Марокко в "операции" по перенаправлению десятков тысяч мигрантов в Сеуту. Кроме того, он потребовал от правительства вызвать посла Марокко, а также отозвать испанского посла из Рабата для консультаций.

Протесты прошли не только в Мадриде, но и в других городах: около 25 000 человек вышли на улицы в Валенсии, 10 000 – в Бадалоне и 20 000 – в самой Сеуте.