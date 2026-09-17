Осталось всего 2 недели: украинцам в Германии необходимо немедленно проверить свои банковские счета

У украинских беженцев, получивших временную защиту в Германии, есть всего две недели на то, чтобы урегулировать свои финансовые вопросы в стране. Ведь уже 30 сентября Германия начнет получать сведения о банковских счетах граждан.

Германия начнет получать информацию о счетах украинцев в рамках международного стандарта CRS. Это будет иметь последствия для тех людей, которые не только получают социальные выплаты в Германии, но и имеют доход в Украине, пишет Ukrainian in Germany.

Кому из украинцев следует проверить банковские счета в Германии?

В Германию поступит информация о наличии средств в украинских банках – и она будет полностью доступна не только для налоговых органов, но и для социальных служб. Обмен информацией о реальном состоянии дел людей будет происходить в рамках международного стандарта CRS (Common Reporting Standard).

Все необходимые данные финансовые учреждения Украины будут отправлять в Германию автоматически, поэтому согласие конкретного человека на передачу информации не требуется. При этом важно понимать, что само наличие банковского счета за пределами Германии не является нарушением закона. А вот умышленное сокрытие доходов, в том числе процентов по вкладам и дивидендов, будет расцениваться как умышленное сокрытие средств и мошенничество.

Поэтому эксперты призывают украинцев самостоятельно проверить счета до 30 сентября и сообщить об этом в Jobcenter или Sozialamt. Также потребуется предоставить соответствующие выписки. Прежде всего это касается украинцев, получающих социальную помощь – а именно Bürgergeld и AsylbLG.

В случае, если немецкие учреждения выявят скрытые средства самостоятельно, выплаченную помощь обяжут вернуть, а также наложат немалый штраф.



Украинцам необходимо проверить банковские счета / Фото Pexels

Между тем украинцы, которые официально трудоустроены или имеют в Германии свой бизнес, должны указать все зарубежные доходы (вместе с процентами по вкладам) при заполнении годовой налоговой декларации. Отдельных заявлений подавать не нужно.

Вот какие именно личные и финансовые данные необходимо раскрыть 30 сентября: