Работницам Эйфелевой башни приказали "убраться с глаз долой" из-за визита группы индуистов

В Париже группа монахов из индуистской организации BAPS посетила Эйфелеву башню –, но в это время женщинам-сотрудницам приказали "убраться с глаз долой".

Делегация из примерно 100 человек от индуистской религиозной организации BAPS посетила Эйфелеву башню 5 сентября. Эта организация очень тесно связана с партией индийского премьер-министра Нарендры Моди, пишет BBC.

Что известно о скандале в Париже?

Представители персонала рассказали, что работницам Эйфелевой башни на время частного визита BAPS приказали не появляться на работе. Индуистская организация строго разделяет мужчин и женщин, в частности при посещении храмов и при входе в здания. Поэтому женский персонал достопримечательности заменили мужчинами.

Также работницам "было приказано не проходить через определенные зоны и не пересекать их, пока присутствует делегация". Такое решение администрации вызвало возмущение, а представительница профсоюза работников Эйфелевой башни Дайан Давуан заявила, что женщины чувствовали себя униженными.

7 сентября, в понедельник, персонал объявил забастовку в знак протеста. Президент компании, управляющей Эйфелевой башней, Ариэль Вайль, заявил, что руководство "немного перестаралось" в попытке выполнить просьбу делегации – и не учло, была ли эта просьба уместной.

Также он объявил о внутреннем расследовании, которое определит, кто же был ответственен за инцидент, и пообещал, что подобное "никогда не повторится".

Во время визита в Париж BAPS освятила свой первый большой храм во Франции, а в соцсетях организация принесла извинения за всю причиненную "боль или неудобства", а также добавила, что верит в "универсальные ценности взаимного уважения и служения".

К слову, ранее организация уже попадала в скандал из-за использования принудительного труда для строительства своего храма в Нью-Джерси.