В Париже приостановили реконструкцию "самого уродливого" небоскреба: что с ним будет

Башню Монпарнас в Париже уже давно критикуют за ее внешний вид, а недавно план ее реконструкции вообще приостановили из-за определенных разногласий между совладельцами здания.

Башня Монпарнас была открыта в 1973 году и на данный момент является самым высоким небоскребом в центральной части Парижа. В то же время именно это здание часто называют самым уродливым во всей столице. А сами парижане часто шутят, что город лучше всего видно со смотровой площадки здания, потому что самой башни не видно, пишет The Guardian.

Почему приостановили реконструкцию башни?

Планы по масштабной реконструкции башни начали разрабатывать еще 10 лет назад – архитекторы планировали полностью обновить ее фасад и заменить его на стеклянный, а также добавить озеленение, садовую террасу на 16-м этаже и теплицу на крыше.

В 59-этажном здании планировали обустроить отель на трех этажах, а также новые офисные и рекреационные помещения. Но из-за масштабности работ по удалению асбеста стоимость работ выросла практически вдвое – до 800 миллионов евро.



Башня Монпарнас в Париже / Фото Pexels

Частные владельцы здания, среди которых французские инвестиционные фонды и страховые компании, провели голосование по вопросу начала первого этапа реконструкции. Он предусматривал:

удаление асбеста;

демонтаж внутренних конструкций;

демонтаж части фасада.

Однако более трех четвертей совладельцев небоскреба проголосовали против проекта из-за споров относительно планов и стоимости. Это было последнее голосование, которое позволило бы начать работы до истечения срока действия разрешений на реконструкцию, заканчивающегося в конце ноября.

Сейчас существует риск, что башня, которую уже закрыли для реконструкции, так и останется пустой. Летом спасателям уже приходилось вмешиваться: осколки стекла из здания падали на улицу, но, к счастью, никто не пострадал.

Мэрия Парижа уже заявила, что хочет найти "альтернативное решение", чтобы территория не осталась без изменений, а представители оппозиционных левых сил вообще предлагают снести здание и устроить на его месте парк. Он, по их мнению, поможет охладить город во время летних волн жары.