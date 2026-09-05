Названы самые опасные мегаполисы мира: среди них есть и популярные туристические города

Новый рейтинг Numbeo показал самые безопасные и опасные города мира в 2026 году. Поэтому во время поездки в некоторые мегаполисы следует быть особенно внимательными.

При планировании путешествий большинство туристов обращают внимание не только на цены. Важен также и уровень безопасности, который определяет Safety Index Numbeo. И рейтинг этого года поразил туристов тем, что среди самых безопасных городов мира не оказалось ни одного европейского представителя, пишет Visit Ukraine.

Какие города в мире считаются самыми безопасными?

Согласно рейтингу, самые высокие показатели в мире в этом году получили преимущественно города Ближнего Востока и Азии. Вот какие именно мегаполисы попали в рейтинг:

Доха, Катар – 84,6

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты – 83,8

Тайбэй, Тайвань – 83,4

Гонконг, Китай – 78,2

Сингапур – 77,7

Токио, Япония – 75,9

Шэньчжэнь, Китай – 75,5

Эр-Рияд, Саудовская Аравия – 75,4

Джидда, Саудовская Аравия – 75,1

Сеул, Южная Корея – 74,6.

Между тем ни одному европейскому городу не посчастливилось попасть в первую десятку. Но это вовсе не означает, что города Европы в целом опасны – ведь этот рейтинг охватывает конкретную группу именно больших городов. При этом итоговые результаты могут в значительной степени зависеть от выборки, методики расчета и количества ответов.

Высокий уровень безопасности в Дохе, Дубае, Тайбэе, Токио и Сингапуре может быть связан с низким уровнем уличной преступности, что, в свою очередь, повышает уровень личной безопасности.

Именно в таких городах хорошо развиты системы общественного транспорта, городская инфраструктура, видеонаблюдение и службы реагирования.

Между тем в Тайбэе, Токио и Сеуле есть еще одно отличие – невероятно плотная городская инфраструктура и эффективный общественный транспорт. В течение дня на улицах можно увидеть тысячи людей, а жители в большинстве своем строго соблюдают общественный порядок.

Какие города самые опасные?

На противоположном конце рейтинга оказались города Южной Африки и Латинской Америки. И ни одного европейского.

Каракас, Венесуэла – 18,5

Йоханнесбург, Южная Африка – 19,2

Дурбан, Южная Африка – 19,5

Сальвадор, Бразилия – 23,5

Форталеза, Бразилия – 24,1.

Эти города оказались так низко в рейтинге из-за низкого показателя Safety Index – это означает, что многие пользователи платформы сообщали об опасениях, связанных с ограблениями, кражами, нападениями и уличной преступностью после наступления темноты.

Каракас, например, уже в течение длительного времени сталкивается с социальными и экономическими проблемами, что сказывается на уровне преступности и безопасности. И для туристов здесь очень важно правильно выбрать район, способ передвижения, а также следовать местным рекомендациям.