Почему лучше не "искать курицу" в магазине в Чехии: украинка шокировала переводом

Украинка, проживающая в Чехии, напомнила, что нашим гражданам не стоит "искать курицу" в магазинах или на рынках. Потому что это могут воспринять очень грубо.

Лариса рассказала, как чехи понимают эту фразу на своей странице в тиктоке @larisachepyha, об этом пишет 24 Канал.

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Почему нельзя "искать курицу" в Чехии

Девушка объяснила, что слово "ищу" в Чехии означает очень неприличное дело. Мягко говоря, это очень грубая форма "заниматься сексом".

Также в Чехии нет слово "курица", и оно им похоже на известное ругательное польское слово. Поэтому, если вы вслух заявите, что ищете курицу, это могут воспринять совсем не так, как вы рассчитываете.

Почему не стоит говорить "искать курицу" в Чехии: смотрите видео

Обратите внимание. Слово "ищу" на чешском языке переводится как "hledám" (гледам), а "курица" – "kuře" (куже).

В целом в Чехии есть много слов, похожих на украинские, но они имеют совсем другое значение. Например, слова "ждать" или "печка".