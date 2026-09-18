В этих двух европейских странах на новый iPhone можно заработать за 3 дня: неожиданный рейтинг

В среду, 9 сентября, состоялась большая презентация Apple, в ходе которой были представлены новые модели смартфонов – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo. Презентация была посвящена самым дорогим моделям – и чтобы сэкономить на них, работникам в разных странах мира придется работать по-разному долго.

Реальная стоимость покупки iPhone для людей по всему миру зависит сразу от нескольких факторов: непосредственно от стоимости модели в стране и от средней зарплаты. Именно второй фактор определяет, сколько дней придется работать, чтобы купить новый телефон, пишет Tenscope.

В каких странах самые низкие цены на iPhone 18?

Запуск линейки iPhone 18 в очередной раз подчеркнул серьезные региональные различия. Цена на новые модели будет совершенно разной для разных стран мира, и в некоторых регионах приобрести смартфон можно значительно дешевле, чем в других, пишет Gulf Business.

Для недавно выпущенных устройств самым дешевым рынком стали США, а за пределами Северной Америки – ОАЭ. Вот какие страны попали в список самых дешевых для покупки iPhone 18:

США; Канада; Гонконг; ОАЭ; Тайвань; Япония; Сингапур.

Интересно! В США Apple установила стартовую цену на iPhone 18 Pro объемом 256 гигабайт в размере 1199 долларов без учета налогов, то есть примерно 53 589 гривен. Между тем в Украине цена на ту же модель составляет 77 999 гривен.

А вот такие страны, как Индия, Великобритания и несколько европейских государств, вынуждены будут заплатить значительно больше из-за более высоких налогов и импортных пошлин.

Сколько дней в разных странах нужно будет работать, чтобы купить iPhone?

Ежегодно Tenscope публикует рейтинг стран по количеству рабочих дней, которые нужно отработать, чтобы заработать на новый iPhone. Последний рейтинг касается модели iPhone 17 Pro. И согласно ему, в самых богатых экономиках мира всего несколько дней работы обеспечат приобретение этой недешевой модели.

Меньше всего придется работать сотрудникам в Люксембурге и Швейцарии – там накопить на телефон можно всего за 3 дня. 4 дня придется работать гражданам США, Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

За 5 дней на iPhone 17 Pro можно накопить в Австралии, Австрии, Финляндии, Ирландии, Германии и Канаде.

Между тем в Турции та же модель обойдется в 89 дней работы; на Филиппинах – 101 день, а в Индии больше всего – 160 рабочих дней.