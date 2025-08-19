Многие украинцы путешествуют или выезжают в Польшу – и перед тем, как планировать поездку, нужно понять, сколько времени можно легально находиться в стране.

В 2025 году правила въезда в Польшу остаются упрощенными, и особенно для тех, кто пересекает границу из-за войны, сообщает 24 Канал.

Сколько можно находиться в Польше без визы?

Гражданам Украины для путешествия в Польшу не нужна виза – понадобится только биометрический загранпаспорт. Разрешенный срок пребывания в стране составляет 90 дней в случае, если вы едете в страну с туристической целью, пишет Visit Ukraine.

Но граждане Украины и их мужья и жены, что едут в Польшу вследствие российской агрессии, могут находиться на территории Польши легально значительно дольше – в течение 18 месяцев. Это касается лиц, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года и хотят остаться в стране.

Впрочем, для того, чтобы легально находиться в Польше полтора года, нужно соблюсти несколько условий, пишет gov.pl.

въехать в Польшу непосредственно из Украины после полномасштабного вторжения;

во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска должен зарегистрировать комендант Пограничной службы.

Если во время прохождения пограничного контроля вас не зарегистрировали, вы должны подать ходатайство о предоставлении персонального номера PESEL в муниципалитет города, из которого вы приехали – и сделать это нужно в течение 60 дней после прибытия в Польшу.

Если ваше пребывание в Польше является легальным, можно получить разрешение на временное проживание – для того, чтобы его получить, нужно также подать ходатайство. И он предоставит разрешение проживать в Польше в течение 3 лет с момента выдачи.

