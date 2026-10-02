Температура опустится до -15°: совсем скоро Европу накроет серьезный мороз

В Европе синоптики прогнозируют в ближайшее время резкое похолодание – и на севере континента температура может опуститься местами даже до -15 градусов.

Еще в течение нескольких ближайших дней в Украине и соседней Польше сохранится приятная и мягкая погода. Но уже на следующей неделе ситуация изменится, и Европу охватит довольно заметное похолодание, пишет dobrapogoda24.

Как изменится погода в Европе?

Еще до конца недели в центральной, восточной и северо-восточной частях Европы будет преобладать область высокого давления, что означает довольно теплую погоду и высокие температуры. Но затем антициклон сместится на запад, а активные циклоны начнут проходить через северные районы континента – они будут затягивать с севера холодный арктический воздух.

Самые сильные похолодания синоптики прогнозируют на период примерно с 7 по 13 октября. Ожидаются они в Скандинавии и на северо-западе России. В отдельных регионах температура может опуститься до 5°...-15°, особенно ночью и утром. Самые сильные морозы ударят по Швеции и Норвегии.

Постепенно холодная воздушная масса распространится также на юг: в Польше изменения погоды стоит ожидать 8–13 октября, с возможным сдвигом сроков на один день. Днем температура в стране с 20 градусов, которые фиксируются сейчас, упадет до 9–14. А в южных горных и предгорных регионах будет даже холоднее.

Ночью и утром при прояснениях возможны также заморозки: в некоторых регионах температура может опуститься до -1°...-8° – и речь идет не только о заморозках на поверхности почвы.

Но в ближайшие дни сильных морозов синоптики не ожидают. Холод будет возникать только локально, и преимущественно в низинах и местах, где скапливается холодный воздух.