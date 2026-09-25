"В Украине это давно уже дикость": эти 3 вещи в Германии постоянно удивляют украинцев

Украинка Людмила Русина переехала в Германию более 4 лет назад – и с тех пор заметила, что многие вещи, которые в Украине считаются базовыми удобствами, в Германии просто никому не нужны.

Украинцы привыкли считать страны ЕС и немцев особенно более организованными и развитыми в повседневных делах – но сотни мигрантов на собственном опыте убедились, что это далеко не всегда так. Украинка Людмила Русина поделилась несколькими "дикими" вещами, которые действительно удивляли ее в Германии.

Что удивляло украинку в Германии?

Повседневные реалии жизни немцев часто могут удивлять украинцев, только что переехавших в эту страну.

В Украине это давно уже считается дикостью, а в Германии – привычные вещи,

– поделилась блогерша.

Первое, что ее удивляет, – это бумажная реклама, которой до сих пор заваливают почтовые ящики. Но больше всего удивляет то, что немцы действительно читают эти буклеты и даже вырезают из них купоны на скидки, чтобы потом использовать их в соответствующем магазине.

И такое часто можно увидеть здесь на кассах. А почему бы и нет? Ведь такой гриль, который и так продается по акции, благодаря купончику из газеты можно купить еще на 15 евро дешевле!

– рассказала украинка.

Следующий необычный момент – это то, что немцы довольно активно читают бумажные газеты – и даже больше, чем интернет-издания. А настоящие неудобства беженке доставила невозможность заказать доставку продуктов из супермаркета на дом.

Украинка рассказала о необычных нюансах жизни в Германии: смотрите видео

Большинство немецких магазинов просто не предоставляют такую услугу. И украинка предполагает, что дело здесь вовсе не в "неразвитом" маркетинге, а в том, что многие немцы любят лично ходить за покупками.

Но настоящей "вишенкой на торте" украинка считает особенности работы местной банковской системы: просто пойти в банк и за полчаса получить карту, как в Украине, там совсем не получится.

Сначала нужно договориться о сроке, прийти в банк – и далеко не всегда это получается быстро. После этого еще около недели нужно ждать, пока карта придет по почте. ПИН-код к ней также приходит по почте еще через несколько дней.

Не знаю, из соображений безопасности или из-за бюрократии, но украинцу здесь точно будет быстрее заказать и получить карту из Украины, чем дождаться ее от немецкого банка,

– пожаловалась украинка.

В Германии оформление физической дебетовой карты занимает примерно 5–10 рабочих дней. Но более традиционные банки могут оформлять карту даже дольше – до двух недель.