Гараж по цене квартиры: в этом европейском городе за парковочное место придется заплатить 200 000 евро

В нескольких больших городах Италии сложилась весьма необычная ситуация: парковочные места стали настолько дефицитными, что гараж может обойтись дороже, чем квартира.

Самые дорогие гаражи сейчас находятся в Риме – там, чтобы припарковать автомобиль недалеко от своего дома, придется выложить баснословную сумму, за которую можно купить жилье в другом районе города, пишет Mediafax.

Почему в Риме гаражи такие дорогие?

Нехватка парковочных мест и высокий спрос на них привели к новому скачку цен в Риме – и согласно анализу, проведенному отделом группы Tecnocasa, только во второй половине 2025 года цены на гаражи выросли на 3,1%.

В случае открытых парковочных мест рост цен немного меньше – 2,3%. Таким образом, Рим демонстрирует показатель выше среднего среди больших городов, где цены также растут, но медленнее – всего на 2,2% на гаражи и на 1,8% на открытые парковочные места. Обогнать столицу Италии удалось только Флоренции – там гаражи подорожали аж на 4,8%.

Гараж в Риме может обойтись в сумму до 200 000 евро – эквивалент 10,3 миллиона гривен. В центральных районах Прати, Кавур, Челио, Колизей и Колле-Оппио гараж обойдется в 135 000 – 200 000 евро. И за эту сумму можно купить однокомнатную квартиру в более отдаленных районах города.

В Читта-Джардино, более отдаленном районе, крытое парковочное место стоит уже дешевле – примерно 40 000 евро, а в Буфаллотти достигает 30 000 евро. В Прати-Фискали и Серпентари цены составляют примерно 25 000 евро.

Лишь в трех районах города – Джардинеттти, Кастельверде и Боргезиани – цены опускаются ниже 20 000 евро, а местами достигают даже 10 000 евро. Нехватка доступных парковочных мест порой вынуждает владельцев переоборудовать бывшие коммерческие помещения под гаражи.

А спрос повышают, прежде всего, местные жители, которые хотят парковать свой автомобиль как можно ближе к дому, и желательно в том же здании, либо на расстоянии не более полукилометра.