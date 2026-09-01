Не европейцы: туристов из этой страны считают самыми вежливыми в мире

Идеальный турист – это тот, кто оставляет самые щедрые чаевые, невероятно вежлив, тратит много денег, готов к приключениям и интересуется местной кухней. И новые опросы показывают, какие именно нации подпадают под это описание.

Хорошие манеры могут иметь большой смысл во время путешествия – а новый опрос показывает, что некоторые туристы доводят их до настоящего искусства, пишет Euronews. Именно японских путешественников назвали самыми вежливыми туристами в мире.

Туристы из каких стран самые вежливые?

Среди европейских стран самые вежливые туристы – из Норвегии и Швейцарии: эти две страны заняли второе и третье места соответственно в общем рейтинге. Но некоторые другие национальности заняли первые места по другим показателям – от щедрых чаевых до любви к местной кухне и склонности к приключениям.

В ходе опроса 192 туроператорам задали 5 вопросов:

Какая национальность самая вежливая?

Люди из какой страны дают самые щедрые чаевые?

Какая национальность тратит больше всего денег во время путешествий?

Какая национальность самая активная и самая авантюрная?

В какой стране люди – самые большие гурманы?

Самые вежливые туристы

Япония заняла первое место в рейтинге самых вежливых туристов мира – эту страну упомянули 21,1% туроператоров. Далее следовали туристы из Норвегии и Швейцарии, а также канадские и американские путешественники.

Что интересно, в самом конце рейтинга оказались итальянцы – их вежливыми считают лишь 1,3% респондентов.

Лучшие чаевые и самые расточительные туристы

США – это страна, известная своей довольно противоречивой культурой чаевых, поэтому неудивительно, что и в путешествиях они оставляют их довольно щедро. США получили 29,5% упоминаний от туроператоров, значительно опередив другие национальности.

Хорошие чаевые оставляют и туристы из Германии, Канады и Швейцарии. Что же касается траты денег, здесь первое место также заняли американцы. Они получили 24% в рейтинге, а за ними снова следуют путешественники из Германии и Канады.

Самые смелые туристы и самые большие гурманы

Авантюрными считают именно европейцев – страны этого континента заняли три первых места. Немцы чаще всего были путешественниками, ищущими приключений, а далее в рейтинге идут французы и голландцы.

А вот на другом конце шкалы оказались британцы и туристы из Индии, а также испанцы.

Между тем гурманами туроператоры считают преимущественно путешественников из азиатских стран: Индии, Японии и Китая. Также в рейтинге оказались и несколько стран из Европы – Франция, Нидерланды и Италия.