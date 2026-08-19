Это коснется и украинских детей: правительство Чехии ввело строгий запрет в школах с 1 сентября

Правительство Чехии уже одобрило поправку к закону о школьном образовании –, и в соответствии с ней с 1 сентября 2027 года в школах и детских садах будет полностью запрещено использование мобильных телефонов.

Инициаторами законопроекта выступили премьер-министр Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага. Сам запрет вступит в силу только в следующем году – в 2027-м, пишет DW.

Почему в чешских школах запретят мобильные телефоны?

Новые правила коснутся не только школ, но и детских садов, подготовительных классов, а также младших курсов гимназий и консерваторий. А вот на средние специальные и высшие учебные заведения ограничение распространяться не будет.

Впрочем, в некоторых школах Чехии запрет на мобильные телефоны действует уже сейчас, ведь в настоящее время решение о запрете гаджетов во время уроков и даже перемен каждая школа может принимать самостоятельно. Но после того, как поправка вступит в силу, изменения станут обязательными для всех.

С 2027 года пользоваться телефонами, планшетами и другими гаджетами будет запрещено даже во время перерывов, если только учебное заведение не разрешит использование техники непосредственно для занятий.

Но это не означает, что детям будет запрещено приносить телефоны в школу. Вопрос будет заключаться в том, как учебное заведение организует хранение устройств. Вариантов несколько:

в специальных шкафчиках, которые запираются на весь день;

просто в рюкзаке.

Но если ученик нарушит запрет на использование телефона, школа будет иметь право изъять технику до конца учебного дня, а затем вернуть только при выходе из школы. Однако из этого правила есть несколько исключений: телефонами могут пользоваться ученики, которым это необходимо по медицинским показаниям, например, дети с диабетом, которым нужно следить за уровнем сахара в крови, а также дети с особыми образовательными потребностями.

Запрет также не будет действовать во время экскурсий, выездных занятий на природе и школьных поездок.

Необходимость введения этого правила объясняют тем, что телефоны отвлекают внимание детей от учебы и негативно влияют на психическое здоровье: они, мол, способствуют развитию тревожности и депрессии.