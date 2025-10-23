В Афинах паникуют: спутниковые снимки открыли неприятную новость для местных
- Озеро Морнос, основной источник воды для Афин, потеряло почти половину своего объема воды за четыре года, что вызывает беспокойство относительно водоснабжения города.
- Уменьшение объемов воды обусловлено длительной засухой и климатическими изменениями, влияющими на весь Средиземноморский регион.
Европейские спутниковые снимки вызвали немалое беспокойство в Греции – новые изображения показали, что один важный для Афин объект резко уменьшился в размере.
Озеро Морнос, искусственное водохранилище в центре Греции – это основной и жизненно важный источник воды для Афин. И в период между январем 2022 года и октябрем 2025, меньше, чем за четыре года, озеро потеряло почти половину своего общего объема воды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему пересыхает водохранилище в Греции?
Площадь поверхностных вод водохранилища уменьшилась с примерно 7,4 квадратных миль до 3,6 – и это изрядно тревожит местных жителей. Масштаб изменений открыли спутниковые снимки, полученные с помощью спутника Copernicus Sentinel-2. Эта европейская миссия с двумя спутниками на полярной орбите четко запечатлела отступление озера.
На снимках видны большие участки земли, что когда-то была береговой линией и дном озера – и особенно заметны воды вокруг узкой центральной части водохранилища и вблизи дамбы. Кроме того, община Лидорики теперь расположена не рядом с водой, а у чистого грунта.
Уменьшение размеров озера объясняют длительной засухой и небольшим количеством осадков в последние годы, пишет Greek Reporter. Это не единичный случай, а часть тенденции, связанной с климатическими изменениями, которые влияют на весь Средиземноморский регион. Температура повышается – и это также ускоряет потерю воды из-за испарения.
В Афинах ситуация тревожит систему управления водными ресурсами – ведь уменьшение объемов воды влияет на работу дамбы и на качество воды, которую можно получить из глубин водохранилища. Кроме того, истощение озера Морнос приводит к усилению нагрузки на другие источники воды в городе – например озера Илики и Марафон.
Ожидается, что высыхание водохранилища повлияет и на местные экосистемы: коснутся изменения климата популяции рыб и местной природы, зависящей от озера.
