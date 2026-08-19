Какие выплаты украинцы могут получить в Германии в 2026 году: сумма изменилась

С июля 2026 года в Германии вступила в силу реформа системы социальной поддержки безработных. Это означает, что программа Bürgergeld, в рамках которой украинцы получали выплаты с 2023 года, была официально заменена на другую – Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Новая система поддержки, в рамках которой украинцы получают выплаты, представляет собой базовое обеспечение для лиц, ищущих работу, – а это влечет за собой несколько важных изменений. В частности, беженцам теперь значительно проще лишиться финансовой поддержки. 24 Канал рассказывает, какие выплаты украинцы могут получать в Германии в 2026 году.

Как изменились выплаты с июля 2026 года?

Немецкое правительство еще 22 апреля 2026 года утвердило реформу системы социального обеспечения, которой изменило правила выплат базовой поддержки для трудоспособных людей – и в том числе для мигрантов.

Реформа призвана стимулировать людей как можно быстрее возвращаться на рынок труда. И именно трудоустройство становится приоритетом, а вот выплаты – лишь вспомогательным средством для базового обеспечения. Большинство изменений вступили в силу уже 1 июля. Но что это на практике означает для украинцев?

Основное изменение – это ужесточение санкций для трудоспособных людей, получающих пособие. В частности, если человек без уважительной причины не подает заявки и не ищет вакансии, а также отказывается от предложенной работы, то Jobcenter как минимум на 3 месяца может сократить социальные выплаты аж на 30%.

Также реформа сокращает допустимый объем личных сбережений, что можно иметь до того, как человек начинает претендовать на получение пособия. Кроме того, отменяется часть прежних льготных периодов. В целом же финансовое положение заявителей перед назначением пособия будут проверять гораздо тщательнее.

Все эти изменения касаются украинцев в Германии, получающих пособие через Jobcenter по SGB II. Новая реформа не устанавливает особых правил для украинцев, поэтому они будут получать пособие наравне с остальными заявителями.

На какие выплаты могут претендовать украинцы в Германии в 2026 году?

По новой системе базового обеспечения одинокий человек в Германии может получать 563 евро в месяц в качестве базовой суммы. Кроме того, при определенных условиях покрываются также расходы на жилье и отопление. Следует учитывать, что эти деньги выдаются только трудоспособным людям с низким доходом или без дохода.

Однако сумма пособия Grundsicherung варьируется в зависимости от семейного положения человека:

506 евро на каждого супруга;

451 евро – лицам в возрасте 18–24 лет, проживающим с родителями.

Отдельно люди с невысоким доходом могут получать Wohngeld – эта помощь предназначена для людей с невысоким доходом, которые самостоятельно оплачивают жилье. Ее размер не фиксирован, и его рассчитывают с учетом нескольких факторов:

количество человек в семье;

доход;

размер расходов на жилье;

местные условия.

В то же время выплата Wohngeld – это отдельное пособие, не связанное с жилищной частью базового обеспечения. Во многих случаях человек может получать только одну из этих форм финансовой поддержки в зависимости от ситуации.

Sozialhilfe

Это пособие для людей, достигших пенсионного возраста, нетрудоспособных и не имеющих достаточных средств для обеспечения себя. Оно предоставляется вместо пособия через Jobcenter. Украинцы, которые могут работать менее 3 часов в день, при необходимости могут получать такую социальную помощь.

Kindergeld

Это пособие на детей, и с 1 января 2026 года его размер увеличился – таким образом, родители будут получать по 259 евро ежемесячно на каждого ребенка, пишет EnableMe. Получать пособие могут не только все дети до 18 лет, но и молодые люди до 25 лет, если они учатся.

Для того чтобы получать Kindergeld, необходимо подать заявление на получение пособия в Familienkasse.

Эта выплата назначается независимо от дохода родителей. Кроме того, можно получать еще несколько финансовых выплат для семей:

6 672 евро в год – пособие на ребенка (Kinderfreibetrag);

в год – пособие на ребенка (Kinderfreibetrag); 9 600 евро – пособие на уход (Betreuungsfreibetrag).

В целом же само по себе наличие украинского гражданства не означает автоматического получения выплат. В Германии они в значительной степени зависят от статуса пребывания, дохода, семейного положения и наличия сбережений.