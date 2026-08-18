Положите в чемодан воздушный шарик: опытные туристы уже давно пользуются этим лайфхаком

Воздушный шарик – это последний предмет, о котором думают путешественники, когда собирают чемоданы. Впрочем, зря – он может оказаться гораздо полезнее, чем кажется.

Если вы берете с собой в путешествие какие-либо жидкости, без пакетика в чемодане просто не обойтись. Во время поездки шампуни, напитки, средства по уходу за кожей протекают и могут испачкать багаж. Но обычный пакет поможет избежать этих неприятностей, пишет Gazeta.pl.

Зачем класть в багаж воздушный шарик?

По крайней мере один воздушный шарик точно найдется дома – а перед поездкой он просто незаменим. Его можно использовать в качестве дополнительной защиты для бутылок с жидкостями: с его помощью можно плотнее закрыть бутылку и снизить риск протекания.

Что очень удобно – этот способ подходит для бутылок разного размера: от маленьких флаконов с духами до более крупных емкостей с солнцезащитным кремом, шампунем или гелем для душа. Но размер пакетика также желательно подбирать в соответствии с горлышком бутылки.

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, шарик нужно разрезать у отверстия, примерно в 2 сантиметрах от края. Полученную часть следует растянуть и натянуть на пробку или крышку бутылки. Резинка плотно обхватит место закрытия, чтобы создать дополнительное давление и предотвратить возможную утечку жидкости.

Если упаковка небольшая, подойдет маленький шарик, а вот для бутылок с более широкими крышками понадобится побольше. Эластичность резинки позволяет хорошо натянуть ее, чтобы она действительно плотно прилегала к крышке.

А что лучше не класть в багаж?

Если вы путешествуете самолетом, к сбору чемодана следует отнестись ответственно. Ведь авиакомпании в последнее время все строже относятся к некоторым предметам, которые туристы часто кладут в зарегистрированный багаж. В частности, речь идет о портативных зарядных устройствах и литиевых батареях:

Их можно перевозить самолетом исключительно в ручной клади из-за риска возгорания. Если пожар возникнет в салоне самолета, его можно будет легко потушить. А вот возгорание в багажном отсеке устранить и вовремя заметить значительно сложнее.