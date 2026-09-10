Село в Нидерландах запретило устанавливать 9-метровую статую Ленина: как она там оказалась

В деревне Олдамбт в провинции Гронинген планировали установить огромную статую Ленина – однако муниципалитет отказал в выдаче разрешения на установку памятника.

Бронзовая статуя русского революционера до 1991 года стояла в восточногерманском городе Мерзебург, расположенном недалеко от Лейпцига, сообщает NOS. После распада ГДР ее демонтировали, а в конце 1990-х ее приобрел предприниматель из Гронингена.

Почему в нидерландской деревне пытались установить статую Ленина?

В деревне Остволд в течение последних недель 9-метровая статуя Владимира Ленина служила фоном для музыкально-театрального представления. После этого памятник должен был стать частью нового центра культурного наследия, посвященного истории коммунизма в Восточном Гронингене.

Инициаторка создания центра Генриетта Давелаар уже давно вела переговоры с муниципалитетом об открытии центра и была убеждена, что получение разрешения на установку статуи не вызовет никаких проблем.

Но новость о том, что статуя может остаться в деревне, быстро вызвала критику, в том числе и в социальных сетях. Кроме того, статуя вызвала резонанс и в местной политике. В результате разрешение не было дано, поскольку установка статуи могла бы привести к бурным реакциям и дискуссиям.

Все должны чувствовать себя в Олдамбте как дома и быть желанными гостями, а эта статуя вызывает слишком много реакций,

– заявил представитель муниципалитета.

Кроме того, в местных властях считают, что статуя слишком высокая. В то же время заявителю оставляют возможность подать апелляцию.

Между тем Давелаар подчеркивает, что статуя не преследует цели прославления Ленина. Она также отметила, что рядом планировали установить табличку с пояснением контекста, чтобы "это стало поводом для разговора". Кроме того, инициатор установки статуи заявила, что Ленин неразрывно связан с Олдамбтом.

В регионе ранее существовал разрыв между зажиточными землевладельцами и бедными рабочими. И во второй половине XIX века трудовые беспорядки привели к нескольким восстаниям, а когда коммунизм распространился в России, он быстро стал популярным и в Восточном Гронингене.

Я очень хорошо понимаю, что этот образ вызывает реакции, ведь под руководством Ленина происходили ужасные события. Но это просто факт, что Ленин и коммунизм пользовались большой поддержкой в Олдамбте,

– пояснила инициатор установки статуи.

Решение муниципалитета огорчило Давелаар: она считает, что информационный центр, над которым она работала годами, теперь может так и не быть построен. В то же время женщина решительно настроена обжаловать отказ в выдаче разрешения.