Заховалася між Сербією та Хорватію: що варто знати про невизнану й крихітну країну Вердіс

Вільна Республіка Вердіс – це самопроголошена мікродержава, що претендує на маленький шматок землі на західному березі річки Дунай, що у спірному прикордонному районі між Сербією та Хорватією. Заснували її ще в травні 2019 року, але Вердіс не визнала жодна держава у світі.

Вперше ідея створення Вердіса виникла в австралійсько-британського громадянина Деніела Джексона ще 2015 року, коли йому було лише 14. Він вивчав карти в інтернеті і знайшов "нічийну" територію на березі Дунаю між Сербією та Хорватію. Як саме це призвело до утворення самопроголошеного Вердіса, розповідає 24 Канал.

Як австралієць заснував Вердіс у Європі?

Сапропроголошений та невизнаний Вердіс частково був натхненний Ліберлендом – ще однією спірною ділянкою землі між Хорватією та Сербією, яку спробували оголосити незалежною державою 2015 року.

Що таке Ліберленд?

Ліберленд – це 7 квадратних кілометрів незаселеної болотистої місцевості. Але для Віта Єдлічки, першого президента самопроголошеної держави, ця земля стала здійсненням його "лібертаріанської мрії" – країни без обов'язкових податків, без контролю над зброєю та з біткоїнами як валютою. Влітку 2015 року він, його дівчина та ще кілька приятелів встановили там прапор, а після цього були заарештовані та оштрафовані. Згодом президенту навіть заборонили в'їзд до Хорватії.

За менш ніж 4 роки історія повторилася, цього разу з Вердісом. Деніел Джексон формально проголосив створення республіки 30 травня 2019 року, після чого його обрали президентом. Назва виникла через подібність до латинського слова, що означає "зелений" – з початковим акцентом на екологічних проблемах.

Мікродержава претендує на скромнішу територію, ніж Ліберленд – всього 0,501 кілометра.

В жовтні 2023 року група поселенців з президентом на чолі прибула на заявлену територію, аби заснувати там перше поселення. Всього за кілька днів на цій спірній землі їх затримала хорватська поліція. Згодом у них конфіскували документи та телефони, наказали залишити Хорватію протягом семи днів, а сам Джексон отримав довічну заборону на в'їзд до країни.

При цьому уряд Вердіса заперечує законність цих дій: там вказують, що офіційні мапи Хорватії підтверджують, що Вердіс перебуває за межами хорватської юрисдикції. Але влада Хорватії з цим не згодна.

Водночас Сербія більш прихильно поставилася до проєкту – сам Джексон зазначив, що в Сербії він завжди мав "позитивний" досвід та часто їздить до Белграда, і навіть відкрив там друге представництво.

Як утворилися спірні території між Сербією та Хорватією?

І Ліберленд, і Вердіс – це рідкісні приклади того, що закон називає terra nullius – тобто територією, на яку не претендує жодна держава. Колись маленькі "кишені" на березі Дунаю належали Сербії, але коли кордони перекроїли наприкінці громадянської війни в Югославії в 1990-х роках, вони опинилися у складі Хорватії, пише BBC.

Втім, Хорватія не хотіла цих земель – якби вона їх прийняла, їй довелося б прийняти нові кордони, що давали їй значно менше території, ніж країна мала раніше. Сербії ж сподобалися нові кордони – адже з ними вона отримала значно більше землі, попри те, що довелося поступитися кількома квадратними кілометрами біля Дунаю.

Тож з різних причин обидві країни відмовилися від претензій на ці землі.