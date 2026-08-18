Впервые идея создания Вердиса пришла в голову австралийско-британскому гражданину Дэниелу Джексону еще в 2015 году, когда ему было всего 14 лет. Он изучал карты в интернете и обнаружил "ничейную" территорию на берегу Дуная между Сербией и Хорватией. Как именно это привело к образованию самопровозглашенного Вердиса, рассказывает 24 Канал.

Как австралиец основал Вердис в Европе?

Самопровозглашенный и непризнанный Вердис частично был вдохновлен Либерлендом – еще одним спорным участком земли между Хорватией и Сербией, который попытались объявить независимым государством в 2015 году.

Что такое Либерленд?

Либерленд – это 7 квадратных километров незаселенной болотистой местности. Но для Вита Едлички, первого президента самопровозглашенного государства, эта земля стала воплощением его "либертарианской мечты" – страны без обязательных налогов, без контроля над оружием и с биткойнами в качестве валюты. Летом 2015 года он, его девушка и еще несколько друзей водрузили там флаг, после чего были арестованы и оштрафованы. Впоследствии президенту даже запретили въезд в Хорватию.

Менее чем через 4 года история повторилась, на этот раз с Вердисом. Дэниел Джексон формально провозгласил создание республики 30 мая 2019 года, после чего его избрали президентом. Название возникло из-за сходства с латинским словом, означающим "зеленый" – с первоначальным акцентом на экологических проблемах.

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Микрогосударство претендует на более скромную территорию, чем Либерленд – всего 0,501 километра.

В октябре 2023 года группа поселенцев во главе с президентом прибыла на заявленную территорию, чтобы основать там первое поселение. Всего через несколько дней на этой спорной территории их задержала хорватская полиция. Впоследствии у них конфисковали документы и телефоны, приказали покинуть Хорватию в течение семи дней, а сам Джексон получил пожизненный запрет на въезд в страну.

При этом правительство Вердиса оспаривает законность этих действий: там указывают, что официальные карты Хорватии подтверждают, что Вердис находится за пределами хорватской юрисдикции. Но власти Хорватии с этим не согласны.

В то же время Сербия более благосклонно отнеслась к проекту – сам Джексон отметил, что в Сербии у него всегда был "положительный" опыт и он часто ездит в Белград, и даже открыл там второе представительство.

Как образовались спорные территории между Сербией и Хорватией?

И Либерленд, и Вердис – это редкие примеры того, что в праве называется terra nullius, то есть территории, на которую не претендует ни одно государство. Когда-то эти небольшие "карманы" на берегу Дуная принадлежали Сербии, но когда границы были перекроены в конце гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, они оказались в составе Хорватии, пишет BBC.

Впрочем, Хорватия не хотела этих земель – если бы она их приняла, ей пришлось бы согласиться с новыми границами, которые оставляли ей значительно меньше территории, чем у страны было раньше. Сербии же понравились новые границы – ведь с ними она получила значительно больше земли, несмотря на то, что пришлось уступить несколько квадратных километров у Дуная.

Поэтому по разным причинам обе страны отказались от претензий на эти земли.