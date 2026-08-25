Бояться його як вогню: українка розповіла про незвичний штраф у Німеччині

Чимало українців зараз живуть у Німеччині, і багатьом дуже непросто пристосуватися до місцевих законів та штрафів. А деякі з них стосуються дуже звичний та повсякденних речей.

Блогерка Людмила Русіна, що переїхала з України до Німеччини 2022 року, поділилася, що вона та її знайомі досі бояться гриля як вогню – бо отримати штраф за приготування м'яса не в тому місці дуже просто.

За що можуть оштрафувати у Німеччині?

Українка розповіла, що навіть після понад 4 років життя у Німеччині боїться використовувати гриль – річ у тому, що штрафи за порушення законів щодо смаження будь-чого на вулиці дуже серйозні.

І якщо для нас такі заборони можуть здаватися абсурдними, то для німців це абсолютно нормальні правила. На балконі, навіть якщо у вас електричний гриль, часто не можна. Біля будинку теж можуть бути обмеження, адже запах і дим можуть заважати сусідам,

– поділилася блогерка.

Людмила також розповіла, що штраф випишуть і за розкладання гриля чи мангала у парку, біля річки чи просто на галявині. Натомість потрібно шукати спеціально облаштовані для пікніків місця – Grillpatz.

Але й з ними все не зовсім просто – адже навіть у досить великому місті, де проживає приблизно 200 000 людей таких локацій може бути лише дві. Що цікаво, навіть у випадку, якщо місце для смаження м'яса вдасться знайти, це все ще може бути заборонено.

В літню спеку підвищується рівень пожежної небезпеки, і це може призвести до додаткових обмежень.

Українка розповіла про обмеження на гриль у Німеччині: дивіться відео

А ось про шашлик у лісі краще взагалі забути – там доведеться заплатити найбільший штраф аж до 100 000 євро. Якщо ж внаслідок пікніка виникне пожежа, людину можуть притягнути й до кримінальної відповідальності.

І за чотири роки життя в Німеччині не тільки я, але й майже всі мої знайомі бояться того гриля як вогню,

– розповіла жінка.

Вона також поділилася, що єдиний спосіб нормально грилити у Німеччині – це мати приватний будинок або дачу.

Про які ще штрафи у Німеччині варто знати?

У Німеччині дорого може обійтися не лише приготування шашлику у невідповідному місці. Оштрафувати можуть також за порожній бак на автобані, безцільне катання містом та навіть за звертання до поліцейського на "ти", пише DW.

Окрім того, дуже серйозно ставляться у Німеччині до порушення правил дорожнього руху – навіть за незначне перевищення швидкості можуть нарахувати штрафні бали чи виписати штраф.