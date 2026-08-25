Блогерша Людмила Русина, переехавшая из Украины в Германию в 2022 году, рассказала, что она и ее знакомые до сих пор боятся гриля как огня – ведь получить штраф за приготовление мяса не в том месте очень просто.

Почему могут оштрафовать в Германии?

Украинка рассказала, что даже после более чем четырех лет жизни в Германии боится пользоваться грилем – дело в том, что штрафы за нарушение законов о приготовлении пищи на улице очень серьезные.

И если для нас такие запреты могут казаться абсурдными, то для немцев это абсолютно нормальные правила. На балконе, даже если у вас электрический гриль, часто нельзя. Возле дома тоже могут быть ограничения, ведь запах и дым могут мешать соседям,

– поделилась блогерша.

Людмила также рассказала, что штраф выпишут за установку гриля или мангала в парке, у реки или просто на лужайке. Вместо этого нужно искать специально оборудованные для пикников места – Grillplatz.

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Но и с ними все не совсем просто – ведь даже в довольно большом городе, где проживает около 200 тысяч человек, таких локаций может быть всего две. Что интересно, даже если место для жарки мяса удастся найти, это все равно может быть запрещено.

В летнюю жару повышается уровень пожарной опасности, и это может привести к дополнительным ограничениям.

Украинка рассказала об ограничениях на гриль в Германии: смотрите видео

А вот о шашлыке в лесу лучше вообще забыть – там придется заплатить самый большой штраф в размере до 100 тысяч евро. Если же в результате пикника возникнет пожар, человека могут привлечь даже к уголовной ответственности.

И за четыре года жизни в Германии не только я, но и почти все мои знакомые боятся этого гриля как огня,

– рассказала женщина.

Она также поделилась, что единственный способ нормально готовить на гриле в Германии – это иметь частный дом или дачу.

О каких еще штрафах в Германии стоит знать?

В Германии дорого может обойтись не только приготовление шашлыка в неподходящем месте. Оштрафовать могут также за пустой бак на автобане, бесцельное катание по городу и даже за обращение к полицейскому на "ты", – пишет DW.

Кроме того, в Германии очень серьезно относятся к нарушению правил дорожного движения – даже за незначительное превышение скорости могут начислить штрафные баллы или выписать штраф.