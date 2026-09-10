У Wizz Air 4-річну дитину не впустили в туалет: пасажири звинувачують персонал у приниженні

Під час рейсу угорської бюджетної компанії Wizz Air чотирирічній дитині не дозволили скористатися туалетом через увімкнуте табло "Пристебнути ремені". Це призвело до незручної ситуації для дитини та скарги з боку пасажирів на відсутність емпатії з боку співробітників.

Через те що хлопчика у літаку не пустили в туалет, йому довелося помочитися у порожню пляшку просто у салоні літака. Про неприємний випадок журналістам розповіла мати дитини Маріанне, написало фінське видання Iltalehti.

Чому хлопчика на борту Wizz Air не пустили до туалету?

Інцидент трапився під час недільного рейсу з фінського міста Турку до польського Гданська. Чотирирічний хлопчик тоді летів літаком вперше, а під час польоту він захотів до туалету. Під час польоту хлопчик та його бабуся сиділи за кілька рядів від решти родини.

Коли хлопчик з бабусею пішов до туалету, на переході стояв візок для обслуговування пасажирів, тож їм довелося певний час почекати. Але коли пройти все ж вдалося, почалася турбулентність, і в салоні загорілося табло, що вимагало у пасажирів залишатися на своїх місцях.

Матір хлопчика повідомила, що екіпаж літака не дозволяв дитині потрапити в туалет та попросив хлопчика і бабусю повернутися на місце. Та хлопчик вже не міг чекати, і один з пасажирів, побачивши ситуацію, дав бабусі порожню пляшку.

Варіантів було небагато, бо хлопчик плакса і бувало таке, що він міг напісяти в штани,

– розповіла матір дитини.

Хлопчикові довелося справити потребу просто в проході та на очах у пасажирів. Члени екіпажу помітили ситуацію, і зрештою дозволили дитині та бабусі піти в туалет, аби помити руки, попри те, що табло про необхідність залишатися на своїх місцях все ще горіло. Після цього працівники літака відмовилися забирати пляшку та попросили обох пасажирів повернутися на свої місця.

Бабусі після цього інциденту довелося нести пляшку через салон. Коли вона повторно запитала персонал, куди її можна викинути, стюардеса роздратовано наказала жінці пройти до туалету і викинути пляшку в смітник – тим часом сигнал про необхідність залишатися на місці все ще був увімкнений.

Стюардеса сердито наказувала бабусі та поводилася з нею так, ніби та скоїла якийсь злочин,

– розповіла Маріанне.

Родина була шокована ставленням персоналу, і найбільше батьків непокоїло те, що хлопчик, який летів вперше, явно засоромився через те, що трапилося. Після приземлення він не хотів залишати літак і вийшов одним з останніх. Але родині знову доведеться летіти з Wizz Air, адже це єдина авіакомпанія, що має прямий рейс назад до Турку.

Водночас в авіакомпанії заявили, що дії членів екіпажу під час умов турбулентності вважають виправданими. Там зауважили, що очікують від бортпровідників максимальної емпатії у різних ситуаціях, але зазначили, що дотримання правил безпеки – це не питання власного розсуду, а служить інтересам усіх пасажирів.