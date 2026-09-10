Почему мальчика в самолете не пустили в туалет, ему пришлось помочиться в пустую бутылку прямо в салоне самолета. Об этом неприятном инциденте журналистам рассказала мать ребенка Марианне, сообщает финское издание Iltalehti.

Почему мальчика на борту Wizz Air не пустили в туалет?

Инцидент произошел во время воскресного рейса из финского города Турку в польский Гданьск. Четырехлетний мальчик тогда летел на самолете впервые, и во время полета ему захотелось в туалет. Во время полета мальчик и его бабушка сидели в нескольких рядах от остальных членов семьи.

Когда мальчик с бабушкой пошли в туалет, на проходе стояла тележка для обслуживания пассажиров, поэтому им пришлось некоторое время подождать. Но когда им все-таки удалось пройти, началась турбулентность, и в салоне загорелось табло, что призывало пассажиров оставаться на своих местах.

Мать мальчика сообщила, что экипаж самолета не разрешал ребенку пойти в туалет и попросил мальчика с бабушкой вернуться на место. Но мальчик уже не мог терпеть, и один из пассажиров, увидев ситуацию, дал бабушке пустую бутылку.

Вариантов было немного, потому что мальчик плакса и бывало такое, что он мог намочить штаны,

– рассказала мать ребенка.

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Мальчику пришлось справить нужду прямо в проходе и на глазах у пассажиров. Члены экипажа заметили ситуацию и в конце концов разрешили ребенку и бабушке пойти в туалет, чтобы помыть руки, несмотря на то, что табло о необходимости оставаться на своих местах все еще горело. После этого сотрудники самолета отказались забрать бутылку и попросили обоих пассажиров вернуться на свои места.

Бабушке после этого инцидента пришлось нести бутылку через салон. Когда она вновь спросила персонал, куда ее можно выбросить, стюардесса раздраженно приказала женщине пройти в туалет и выбросить бутылку в мусорное ведро – при этом сигнал о необходимости оставаться на месте все еще был включен.

Стюардесса сердито приказывала бабушке и обращалась с ней так, будто та совершила какое-то преступление,

– рассказала Марианна.

Семья была шокирована отношением персонала, и больше всего родителей беспокоило то, что мальчик, летевший впервые, явно смутился из-за случившегося. После приземления он не хотел покидать самолет и вышел одним из последних. Но семье снова придется лететь с Wizz Air, ведь это единственная авиакомпания, что имеет прямой рейс обратно в Турку.

В то же время в авиакомпании заявили, что действия членов экипажа в условиях турбулентности считают оправданными. Там отметили, что ожидают от бортпроводников максимальной эмпатии в различных ситуациях, но подчеркнули, что соблюдение правил безопасности – это не вопрос личного усмотрения, а служит интересам всех пассажиров.