Зачепить 200 тисяч людей: у США готуються до найбільшого в історії скасування віз

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже готується анулювати туристичні візи для 200 000 іноземців, що наразі очікують на надання притулку, або й вже на отримання статусу.

Таке масштабне анулювання віз може стати найбільшим в історії США – і, цілком ймовірно, зіштовхнеться з судовими оскарженнями, пише The Associated Press, посилаючись на документи Держдепартаменту.

Що відомо про майбутнє скасування віз?

За словами двох американських чиновників, якщо рішення уряду країни не оскаржать та не переглянуть, тоді вже найближчими тижнями Держдепартамент може оголосити про анулювання віз категорій B1 та B2, що видали за останнє десятиліття – з 2016 по 2026 рік.

Цей крок здійснять у координації з Міністерством внутрішньої безпеки.

Ми співпрацюємо з Міністерством внутрішньої безпеки з метою виявлення та анулювання неімміграційних віз іноземців, які прибули до Сполучених Штатів під приводом короткострокового візиту, але потім подають прохання про надання притулку, щоб залишитися тут назавжди,

– заявив речник Держдепартаменту Томмі Піготт.

А ось кількість віз, що можуть бути анульовані, він коментувати відмовився. За його словами, це тривалий процес, і кількість анулювань постійно змінюється. Окрім того, відбуватиметься це на постійній основі.

Чи депортуватимуть людей після скасування віз?

Чиновники США запевняють, що скасування статусу зовсім необов'язково має призвести до негайних депортації. Якщо заяви на отримання притулку наразі вже перебувають на розгляді, ці люди можуть розраховувати на отримання іншого статусу. Втім, вони втратять статус ділових чи туристичних мандрівників.

Видання зазначає, що з моменту вступу Дональда Трампа на другий термін його адміністрація почала поступово посилювати обмеження для заявників на візи. Зокрема, в них зараз вимагають більше інформації про активність у соцмережах, встановлюють обов'язкове внесення застав, а також вже ввели повну заборону на видачу віз громадянам певних країн.

Лише протягом останніх 18 місяців Державний департамент США анулював приблизно 175 000 віз – вони були видані особам, яких було засуджено чи звинувачено у злочинах. Деякі з них – це зґвалтування та грабіж, а деякі – керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Окрім того, скасування віз торкнулося також осіб, що публічно висловлювали критику щодо політики США – в тому числі й на Близькому Сході.