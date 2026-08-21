Працювала 33 дні без вихідних: скільки дівчині вдалося заробити на зборі полуниці в Німеччині

Дівчина, що поїхала у Німеччину та без вихідних понад місяць збирала полуницю, поділилася, скільки грошей за цей час їй вдалося заробити.

33 дні важкої праці на полуничних плантаціях приніс дівчині з Польщі Агаті Вітонь понад 15 тисяч злотих – тобто приблизно 180 тисяч гривень. Втім, для цього їй довелося провести на роботі 310 годин, пише WP Kobieta.

Скільки блогерці вдалося заробити в Німеччині на зборі полуниці?

Сезонна робота за кордоном багатьма людьми сприймається як можливість дуже швидко заробити значні гроші. Втім, їх точно не можна назвати легкими: працівникам доводиться зіштовхуватися з тривалим робочим днем та великими фізичними навантаженнями.

Окрім того, не усі зароблені гроші виходить довезти додому, адже під час роботи все ще потрібно витрачати гроші на проживання та харчування. Анна Вітонь вирішила перевірити можливість заробітків на власному досвіді та вирушила до Німеччини на збір полуниці.

За словами дівчини, робота на плантації зовсім не була легкою: там вона працювала щодня протягом 33 днів, і зазвичай робочий день тривав 9 – 10 годин. Іноді він продовжувався навіть до 11 годин.

Я була на жнивах 33 дні й працювала всі 33 дні,

– розповіла вона.

Загалом же за час, що дівчина була у Німеччині, вона відпрацювала 310 годин. Погодинна ставка там становила 13,90 євро, тож за місяць дівчині вдалося заробили приблизно 4309 євро без урахування витрат.

Втім, частину грошей їй все ж довелося витратити на проживання та інші потреби. За квартиру з дівчини стягували по 10 євро на день, тож за 33 дні вона віддала 330 євро. Також Анна взяла 200 євро авансу, що витратила на особисті потреби та харчування. Ще 96 євро та 58 злотих вона витратила на дорогу до Німеччини та назад.

У підсумку Агаті вдалося довезти додому 3633 євро – тобто приблизно 15 336 злотих.

До слова, у Польщі в 2026 році за збір полуниці платять менше – приблизно 220 гривень за годину працівникам з проживанням, і 250 – тим, що добираються до ферми самостійно. Досвідчені збирачі можуть заробити за день за гарних умов приблизно 2500 – 3000 гривень.