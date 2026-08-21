33 дня тяжелого труда на клубничных плантациях принесли девушке из Польши Агате Витонь более 15 тысяч злотых – то есть примерно 180 тысяч гривен. Впрочем, для этого ей пришлось провести на работе 310 часов, пишет WP Kobieta.

Сколько блогерше удалось заработать в Германии на сборе клубники?

Сезонная работа за границей многими воспринимается как возможность очень быстро заработать значительные деньги. Впрочем, эту работу точно нельзя назвать легкой: работникам приходится сталкиваться с длительным рабочим днем и большими физическими нагрузками.

Кроме того, не все заработанные деньги удается привезти домой, ведь во время работы все равно приходится тратить деньги на проживание и питание. Анна Витонь решила проверить возможность заработка на собственном опыте и отправилась в Германию на сбор клубники.

По словам девушки, работа на плантации отнюдь не была легкой: там она трудилась ежедневно в течение 33 дней, и обычно рабочий день длился 9–10 часов. Иногда он затягивался даже до 11 часов.

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Я была на уборке урожая 33 дня и работала все 33 дня,

– рассказала она.

В целом за время пребывания в Германии девушка отработала 310 часов. Почасовая ставка там составляла 13,90 евро, поэтому за месяц девушке удалось заработать примерно 4309 евро без учета расходов.

Впрочем, часть денег ей все же пришлось потратить на проживание и другие нужды. За квартиру с девушки взимали по 10 евро в день, поэтому за 33 дня она заплатила 330 евро. Также Анна взяла 200 евро аванса, что она потратила на личные нужды и питание. Еще 96 евро и 58 злотых она потратила на дорогу в Германию и обратно.

В итоге Агате удалось привезти домой 3633 евро – то есть примерно 15 336 злотых.

К слову, в Польше в 2026 году за сбор клубники платят меньше – примерно 220 гривен в час работникам с проживанием и 250 – тем, кто добирается до фермы самостоятельно. Опытные сборщики могут заработать за день при хороших условиях примерно 2500–3000 гривен.